Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più complici, nonostante finora, davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, abbiano sempre negato che si trattasse di più di una "Chimica artistica". Ma qualcosa sembra essere cambiato dopo la puntata del 29 novembre: Alex, durante la notte dopo la diretta, si sarebbe dichiarato a Soleil, ammettendo di non averlo fatto prima per non far soffrire la moglie Delia Duran.

La confessione notturna di Alex a Soleil

Dopo un'altra impegnativa puntata del Gf vip nella quale Alex e Soleil si sono nuovamente rivelati i principali protagonisti per la loro crescente complicità, l'attore ha abbattuto i muri, dichiarandosi alla ragazza.

Dopo la puntata, mentre gli altri dormivano, Alex e Soleil si sono confrontati nella sauna su quanto accaduto durante la diretta. L'attore di Centovetrine non ha potuto più negare a Sorge i suoi sentimenti, facendole una vera e propria dichiarazione. Ha dichiarato che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare quanto è successo, perché non era stato programmato, definendo il loro trasporto come una "complicazione". Ha poi ammesso di non essersi sbilanciato prima per una volontà di protezione nei confronti di Delia: l'attore, quindi, avrebbe nascosto i suoi reali sentimenti verso Soleil per non far soffrire la moglie. "Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione perchè non voglio far soffrire Delia", ha dichiarato Belli.

La dichiarazione d'amore per Soleil

Alex ha riferito a Soleil di star male quando lei si allontana, dichiarandole di voler fuggire da lei, senza però riuscirci. Ha perfino ammesso di aver avvertito una scossa guardandola negli occhi. Alex ha rassicurato poi la ragazza sul fatto che non stia fingendo con lei. Riferendosi alle provocazioni ricevute da Alfonso Signorini durante la puntata, ha ammesso di pensare di poter gestire Soleil, ma di non riuscirci: non avrebbe mai immaginato che lo scherzare con lei avrebbe potuto scappargli di mano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque, Alex avrebbe nascosto tutto durante questo periodo e utilizzato espressioni come "chimica artistica" solo per non far soffrire la moglie.

Belli ha poi proseguito: "Se io mi sono innamorato di te è per questa tua dolcezza e per mille altre sfaccettature di cui non posso più fare a meno".

L'attore ha infine messo Soleil di fronte a due strade: viversi il loro mondo insieme oppure andarsene dal programma, per permettere a Soleil di stare meglio e di fare il suo percorso.

Ha affermato che tutto sarebbe iniziato con il bacio della Turandot: "Era destino".

La segnalazione di Chi su Delia Duran

Alfonso Signorini, durante la puntata del 29 novembre, ha mostrato ad Alex delle foto in cui la moglie Delia appare molto vicina al modello Simone Bonaccorsi. Il conduttore ha specificato che si tratta di foto rubate dal backstage di una sfilata, ma Alex è parso tranquillo, dichiarando di essere molto amico di Simone. Nonostante la sorpresa che Delia ha fatto durante la puntata del 26 novembre, sembra che le strade di lei e Alex si stiano dividendo, vista la dichiarazione notturna di quest'ultimo a Sorge.