Venerdì 26 novembre, andrà in onda una puntata "di transizione" del GF Vip: infatti, non ci saranno né ingressi né eliminazioni, ma solamente l'ospitata in casa di Delia Duran. Il gruppo di concorrenti, però, già lunedì 29 novembre dovrà accogliere tre o quattro "nuovi" protagonisti, tutti con almeno un'esperienza già fatta nel reality-show e pronti a rimettersi in gioco nell'edizione più lunga di sempre.

Spoiler sui futuri protagonisti del GF Vip

Alfonso Signorini l'ha anticipato anche ai vipponi reclusi: gli ingressi in casa di Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, non saranno gli unici ai quali assisteranno nel prossimo futuro.

Se la puntata del GF Vip che sarà trasmessa il 26 novembre sarà interamente dedicata alle dinamiche che sono venute a crearsi negli ultimi giorni, quella di lunedì 29 sarà anche incentrata sulla presentazioni di altri nuovi concorrenti.

Come hanno spoilerato i giornalisti di recente, a brevissimo tre o quattro personaggi famosi varcheranno la soglia della porta rossa per cominciare l'avventura nel reality Mediaset. Il numero di new entry è incerto perché non c'è ancora la certezza del ritorno a Cinecittà di un ex gieffino molto amato dal pubblico e dal presentatore, Ferdinando Giordano (alcuni siti lo inseriscono nella lista dei futuri inquilini, altri lo escludono, almeno per il momento).

L'ennesimo ritorno al GF Vip di Valeria Marini

Lunedì 29 novembre, dunque, nella casa del GF Vip entreranno sicuramente tre nuovi concorrenti. In realtà, i giornalisti precisano che Alfonso Signorini presenterà due new entry ai vipponi, in quanto due di loro gareggeranno in coppia e varranno come un unico inquilino.

Valeria Marini e Giacomo Urtis, infatti, tra pochi giorni inizieranno l'avventura a Cinecittà insieme, faranno una nomination comune e, una volta al televoto, rischieranno di essere eliminati entrambi.

L'altro personaggio che varcherà la soglia della porta rossa dopo il weekend, è Biagio D'Anelli. L'opinionista di origini pugliesi ha già partecipato al reality Mediaset molti anni fa (esattamente come tutte le altre new entry di questo gruppo) e oggi si prepara a bissare l'esperienza da esperto di Gossip e conoscitore di parecchi segreti sul privato di alcuni compagni d'avventura.

La richiesta di Guendalina al GF Vip

Nella rosa dei nuovi concorrenti del GF Vip, non figura un'influencer che in passato è stata una protagonista assoluta della propria edizione, quella vinta da Andrea Cocco un po' di anni fa.

Interpellata dai fan di Instagram sul perché non rientra tra le new entry della sesta edizione (visto che tutti i futuri inquilini hanno già partecipato almeno una volta al programma di Canale 5), Guendalina Tavassi ha detto: "Stavo vedendo chi hanno preso, ma è una congiura contro di me".

"Io ho il sogno di rientrare, ma non capisco perché non mi vogliono. Prendono gente a caso e non me. Io sono da GF, sono simpatica e la gente a casa vuole del pepe. Lì non fanno nulla, io potrei fare tante cose", ha aggiunto la romana nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 26 novembre.

La donna ha ammesso di essere un po' invidiosa di chi sta per rientrare tra le mura di Cinecittà per la seconda o addirittura per la terza volta, soprattutto perché a lei questa possibilità continua ad essere negata nonostante si sente una vippona a tutti gli effetti.

Chissà se gli autori del reality daranno ascolto all'appello di colei che in passato ha resistito per oltre 150 giorni nella casa più spiata d'Italia, quasi un record ai tempi in cui il format era esclusivamente dedicato alle persone non famose.