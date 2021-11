Le tensioni al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, al centro dell'attenzione sono finiti Davide Silvestri e Soleil Sorge. Il 18 novembre, i due gieffini si sono sfidati a colpi di mattarello proponendo ai loro compagni di gioco diverse tipologie di pizze che avrebbero dovuto assaggiare e votare per decretare il piazzaiolo migliore della casa. Ad avere la meglio è stata Soleil che, per festeggiare, ha tirato un pugno di farina addosso al suo "rivale" Davide, il quale non ha per niente gradito ed ha sbottato duramente contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

Lo scherzo di Soleil Sorge con la farina fa infuriare Davide al GF Vip 6

Nel dettaglio, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno assegnato il premio come "miglior piazzaiolo" di questo GF Vip 6 a Soleil Sorge, che ha così battuto Davide Silvestri.

La giovane influencer, per festeggiare la sua vittoria, ha pensato di tirare addosso al rivale un pugno di farina di cui una buona parte gli è finita anche nell'occhio, scatenando la reazione contrariata di Davide.

L'attore, infatti, è apparso a dir poco furioso con Soleil ed ha sbottato duramente nei confronti della ragazza. "Ma tu sei pazza, non stai bene", ha subito sentenziato Davide che poi è corso in bagno accusando un bruciore agli occhi.

La furia di Davide Silvestri al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge dopo essersi resa conto di aver esagerato, è corsa subito in bagno assieme ad Alex Belli per cercare di capire come stesse Davide Silvestri. I due lo hanno medicato mettendogli del collirio nell'occhio.

Davide, però, è rimasto fermo sulla sua posizione ed ha condannato il gesto di Soleil, sottolineando di essere il primo a non tirarsi indietro quando si tratta di scherzare, ma non in questo modo, dato che quel pugno di farina che gli è stato lanciato negli occhi, gli ha causato anche un forte mal di testa.

A distanza di un po' di tempo dal gestaccio di Soleil che ha scatenato la discussione in casa, Davide ha nuovamente condannato l'episodio, usando termini ancora più forti e duri nei confronti della ragazza.

'La umilierò', sbotta Davide che vuole vendicarsi di Soleil

"Ma dai, riprenditi col cervello. Ora devo stare male per colpa di un'altra persona", ha sbottato Davide a dir poco furioso per l'accaduto.

Successivamente, tra una risata e l'altra, ha promesso che al più presto si sarebbe vendicato del gesto di Soleil e quindi che si sarebbe preso la sua rivincita sulla ragazza.

"Ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere", ha sbottato Davide Silvestri che a quanto pare ha intenzione di vendicarsi al più presto di Sorge. Cosa succederà a questo punto? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.