Soleil Sorge conferma di essere una delle più abili concorrenti di questo Grande Fratello Vip 6 e non evita mai di lanciare frecciatina ai suoi "avversari" presenti in casa. Nella serata del 13, novembre, l'influencer si trovava in zona relax con Alex Belli e il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. I tre stavano parlando di "popolarità" e del caso di Greta, ex fidanzata di Gianmaria, che si era presentata in casa infastidita dalla vicinanza tra il suo fidanzato (ormai ex) e Soleil.

A tal proposito l'ex protagonista di Uomini e donne non ha risparmiato una frecciatina neppure contro l'attore Alex Belli, che non l'ha presa benissimo.

Alex Belli parla di 'popolarità' a tutti i costi nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Gianmaria si è ritrovato in casa a riflettere sulla scenata fatta qualche settimana fa dalla sua ex fidanzata Greta, la quale sosteneva di essere gelosa dell'avvicinamento sospetto tra il suo fidanzato e Soleil Sorge.

"Chissà cosa ha fatto quella falsa fuori", ha sbottato Soleil immaginando quelle che potrebbero essere state le reazioni di Greta.

"Ma sai, quei 15 minuti di popolarità danno alla testa", ha ammesso Alex Belli lasciando intendere che l'ex fidanzata di Gianmaria fosse proprio alla ricerca di visibilità mediatica.

La frecciatina di Soleil su Alex Belli: lui non la prende bene

"Da che pulpito", ha esclamato Soleil Sorge dopo la frase di Alex sulla popolarità, quasi a voler intendere che lui fosse il primo a cercarla.

La reazione dell'attore, però, non è stata delle migliori: Alex ha sbottato contro la Sorge, "minacciandola", di toglierle la parola.

"Non rompere i c... giuro ti tolgo la parola", ha sentenziato Alex mentre Gianmaria ha provato a riportare il sereno tra i due.

Intanto Alex Belli continua a essere al centro dell'attenzione anche per il suo intricato caso con la moglie Delia Duran.

Alex Belli e Delia: nuovo confronto in arrivo al GF Vip 6

Lo scorso venerdì la donna è rientrata nella casa del GF Vip 6 per avere un confronto diretto con Soleil Sorge, durante il quale ha ancora una volta ribadito che dovrebbe "vergognarsi" perché ha osato avvicinarsi a un uomo sposato.

Tale scena, però, non è piaciuta per niente ad Alex, il quale sostiene che sua moglie sia manovrata da qualcuno all'esterno, che le starebbe dando delle direttive su come muoversi all'interno di questo contesto per avere popolarità.

Alex poi, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha scoperto che Delia si è rifiutata di avere un confronto diretto con lui e non l'ha presa bene, ammettendo di essere doppiamente deluso dalla donna che ama. Cosa succederà a questo punto? Nella puntata del 15 novembre ci sarà un nuovo confronto tra Alex e sua moglie? Lo scopriremo lunedì sera.