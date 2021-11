Uno dei rapporti nati in questo Grande Fratello Vip 6 è quello che vede protagonisti Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. I due continuano a essere al centro dell'attenzione, complice un nuovo riavvicinamento da parte dell'imprenditore napoletano nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne. Eppure, questa volta, Sophie non ha per niente gradito il modo di fare di Gianmaria e, in maniera molto chiara, ha ribadito che non vuole più costruire qualcosa insieme a lui.

Sophie e Gianmaria ai ferri corti al GF Vip 6

Nel dettaglio, in un primo momento, alcune settimane fa, sembrava che il rapporto tra Gianmaria e Sophie fosse destinato a sfociare in una love story da veder nascere in questo Grande Fratello Vip 6.

Col passare delle settimane, però, alcuni atteggiamenti da parte di Antinolfi hanno spiazzato l'ex tronista, la quale ha cominciato a prendere le distanze dall'imprenditore ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez.

Sophie si è allontanata da Gianmaria, nonostante lui continuasse a ribadire in casa di essere attratto da lei e di voler fare di tutto per conquistarla.

Ebbene, nel corso delle ultime ore, i modi di fare di Antinolfi sono diventati un po' pressanti nei confronti di Sophie, al punto che la ragazza non si è trattenuta e ha duramente sbottato.

Gianmaria insistente con l'ex tronista di U&D e lei sbotta

In un primo momento, Sophie e Gianmaria si sono ritrovati a parlare di quello che è accaduto loro in queste settimane all'interno della casa del GF Vip.

L'ex tronista di Uomini e donne ha ammesso che tra lei e Gianmaria vi era sicuramente una attrazione fisica, dettata anche dal fatto che a distanza di due mesi di permanenza in casa, tutti gli inquilini cominciano ad avere un po' "gli ormoni a palla".

"Ci ho provato, ma adesso non mi va perché non mi piaci più, devo continuare a dirtelo Giammy?

Caspita", ha sbottato Sophie, che con queste parole credeva di aver messo definitivamente la parola fine al suo rapporto con l'imprenditore napoletano.

La dura reazione di Sophie contro Gianmaria

Eppure, Gianmaria ha dimostrato ancora una volta di non volersi arrendere ed è tornato alla carica. Nel cuore della notte, dopo la festa che c'è stata ieri sera nella casa del GF Vip, Antinolfi con una scusa si è avvicinato di nuovo a Sophie, finendo nel suo letto e sperando forse in un approccio docile da parte della ragazza.

La reazione di Sophie Codegoni, però, non è stata affatto delle migliori e l'ex protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha perso le staffe.

"Ma alle 5 del mattino mi puoi rompere le pa... per delle sigarette?" ha sentenziato Sophie, che ha così mandato via Antinolfi.