Il Grande Fratello Vip è iniziato da più di due mesi e nella casa più spiata d'Italia sembrerebbero non accadere episodi interessanti. Infatti, negli ultimi giorni, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini vivrebbero serenamente all'interno dell'appartamento del GF Vip, senza creare dinamiche interessanti per il pubblico. In base a quanto trapelato nelle ultime ore, sembrerebbe che gli autori si siano lamentati con gli inquilini della casa di Cinecittà, incitandoli ad essere più attivi.

GF Vip: gli autori avrebbero chiesto ai concorrenti di essere più attivi

Sicuramente la sesta edizione del GF Vip non è paragonabile alla precedente, dove Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando avevano tenuto svegli i telespettatori anche la notte, seguendo cosa facevano nel reality. La quinta edizione aveva visto inoltre nascere l'amicizia fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e l'amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Quest'anno, invece, il programma condotto da Alfonso Signorini sembrerebbe non decollare. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe trapelato un retroscena riguardo agli autori, che starebbero incitando i concorrenti a creare dinamiche.

GF Vip: nel confessionale gli autori starebbero chiedendo ai concorrenti di creare dinamiche

Katia Ricciarelli, ormai dentro la casa più spiata d'Italia da oltre due mesi, nelle ultime ore ha notato che i suoi coinquilini sarebbero spenti e la noia farebbe da padrona nell'appartamento di Cinecittà. Invece, Miriana Trevisan ha fatto intendere che in confessionale sarebbe stata rimproverata, insieme ad altri vip, di non creare dinamiche nella casa del GF Vip.

In particolar modo, i concorrenti eviterebbero discussioni per non esporsi ma, facendo così, il programma di Alfonso Signorini ne risentirebbe in termini di ascolto.

GF Vip: Alex Belli è contento dell'arrivo di nuovi concorrenti per creare dinamiche

Nelle ultime ore, Alex Belli ha avuto un confronto con Soleil e, in sauna, ha confidato all'amica di essere contento per l'ingresso dei nuovi concorrenti.

Il protagonista di CentoVetrine, infatti, ha rivelato che al momento, oltre a lui e all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella casa del GF Vip non ci sarebbero altri concorrenti con cui creare dinamiche. Domenica 21 novembre gli inquilini dell'appartamento di Cinecittà, infatti, hanno passato una giornata tranquilla, senza problemi. Non resta che attendere le prossime puntate, per scoprire se i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip troveranno motivi per litigare e cercheranno di creare discussioni per animare un po' gli animi.