Negli ultimi giorni sembrava ormai certo l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli. Purtroppo, però, la partecipazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne al reality di Alfonso Signorini sarebbe saltato all'ultimo momento, per via di problemi avuti in hotel. Nelle ultime ore, infatti, Deianira Marzano avrebbe rivelato come mai l'ex tronista del dating show di Canale 5 non varcherà più la porta rossa. Secondo l'esperta di gossip, infatti, l'influencer si sarebbe sentita sequestrata durante la quarantena in hotel e avrebbe chiamato suo padre per andarla a prendere.

Nel frattempo, sia Giulio Raselli che Giulia Cavaglia non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.

GF Vip: Giulia Cavaglia non entra più nel reality

Fra i nuovi concorrenti che dovevano partecipare alla sesta edizione del GF Vip erano trapelati i nomi di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli, il tronista di Uomini e Donne che non l'aveva scelta. I due ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi erano già in hotel a fare la quarantena. Infatti, gli inquilini della casa più spiata d'Italia, prima di varcare la porta rossa, devono trascorrere dei giorni isolati in albergo, prima di potere diventare concorrenti del reality. Purtroppo, però, sembrerebbe che Giulia Cavaglia non abbia retto alla chiusura forzata in hotel.

Giulia Cavaglia avrebbe interrotto la quarantena, rinunciando all'ingresso al GF Vip

In base a quanto trapelato attraverso il profilo social di Deianira Marzano, sembrerebbe che Giulia Cavaglia abbia avuto problemi durante l'isolamento in albergo. Infatti, l'influencer piemontese avrebbe chiamato suo padre e avrebbe parlato di 'sequestro'.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe sentita sequestrata e, non reggendo alla pressione di restare i giorni necessari per la quarantena sola, avrebbe chiamato suo papà, chiedendogli di andarla a prendere. Pertanto, Cavaglia ha rinunciato a diventare una nuova concorrente del GF Vip.

GF Vip: ingresso saltato anche per Giulio Raselli

A causa del mancato ingresso nella casa più spiata d'Italia di Giulia Cavaglia, sarebbe saltata anche la partecipazione di Giulio Raselli nel reality di Canale 5. Al momento, i due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito a quanto accaduto in albergo e, attualmente, non è chiaro se anche l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi si sia sentito in gabbia in hotel o se il suo periodo di isolamento sia andato bene. Non resta che attendere, pertanto, informazioni dai diretti interessati per scoprire cosa sia realmente accaduto durante la quarantena.