Desta curiosità generale il rapporto sempre più intimo che intercorre tra Alex Belli e Soleil Sorge al rinnovato Gf vip, con i due gieffini che in queste ore si dicono legati l'uno all'altra da un'attrazione mentale, mentre lui sarebbe sposato con Delia Duran. E il condizionale è d'obbligo in questo caso, dal momento che Katarina Raniakova si apre sul marito, dichiarandosi la prima e unica moglie del fotografo, per poi rivelare di non aver ancora divorziato da lui.

L'occasione è un intervento social della modella slovacca, che getta ombre sulla veridicità del matrimonio di Delia e Alex, di cui quest'ultimi hanno condiviso alcuni post via social.

Si tratta di scatti che immortalano su Instagram i sedicenti consorti in abiti nuziali, mentre posano a Milano. Ma, dal momento che Katarina dichiara di non aver ancora divorziato da Belli, sorge ora una domanda: che le nozze di Alex e Delia siano solo una strategia di marketing?

Nel frattempo, Soleil e Alex registrano un confessionale nel daytime del reality in corso. Per l'occasione i due confermano di voler proseguire la loro frequentazione nonostante il dissenso di Delia Duran, emerso in una recente lettera indirizzata all'attore.

Gf vip, Alex Belli: rompe il silenzio la prima moglie del fotografo

Mentre l'ex storico, Alex Belli, prosegue il gioco intrapreso nella Casa come uno dei protagonisti indiscussi del Gf vip 6, Katarina Raniakova torna ad aprirsi sul suo privato, senza risparmiarsi sul conto del fotografo e lo fa in un intervento concesso alla blogger Deianira Marzano, via social.

Nell'intervento, rilascia quindi delle verità inedite, dando vita al sospetto generale che il sedicente matrimonio di Belli con Delia Duran non si sia mai tenuto realmente e che sia una strategia di marketing.

Nel dettaglio la modella slovacca, che convolava a nozze con Alex Belli nel 2013, testualmente riporta alla fonte: “Sono Katarina, la moglie di Alex.

La prima e l’unica. Io sono la sua prima moglie con rito in comune". L'intervento social, infine, si conclude con una verità inedita e compromettente rispetto alla veridicità del matrimonio di Alex e Delia Duran, dello scorso giugno 2021: "Io e Alex non siamo divorziati comunque".

A margine dei post del matrimonio di Alex e Delia, in cui figura un sacerdote, viene facile dedurre, quindi, che non possa esserci stato nessun altro rito che non quello religioso delle nozze.

Ma se è vera la testimonianza di Katarina, che lei e Belli non sono ancora divorziati, non potrebbe esservi stato che un matrimonio religioso tra i sedicenti consorti. Inoltre, è risaputo che Alex e Delia non si sono sposati tramite rito civile. Ai media, infatti, quest'ultimi hanno ad oggi dichiarato di essersi sposati "davanti a Dio". Tutti particolari, che ora danno vita al dubbio generale che Alex e Delia si fingano sposati per visibilità e business o che la loro "unione" non sia riconosciuta da Stato e Chiesa, secondo il diritto canonico e il diritto civile vigenti.

Soleil Sorge e Alex Belli sempre più vicini

Insomma, almeno legalmente Alex Belli sarebbe ancora vincolato all'ex moglie Katarina Raniakova, stando alla testimonianza della modella slovacca, e pertanto lui non potrebbe risposarsi con rito civile.

Tuttavia, mentre Delia Duran è prevista -secondo le ultime anticipazioni tv- come super-ospite in un ingresso nella Casa - per un confronto con il marito gieffino- Soleil Sorge e il fotografo si dicono legati l'uno all'altra nel gioco dei vip.

L'occasione è un confessionale a testa registrato in queste ore. Belli dichiara di non riuscire a fare a meno di Soleil, nonostante la lettera emersa alla 15° puntata del Gf vip, dove Delia gli chiede di tenere le distanze dall'italo-americana nella Casa e di portarle rispetto, in quanto sua moglie. E Soleil gli fa eco, rimarcando che con Alex c'è un'attrazione telepatica.

Chissà, quindi, come evolverà il gioco del fascinoso fotografo dagli occhi di ghiaccio, alla luce di quanto sta accadendo nella sua vita.