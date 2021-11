Scoppia la lite nella notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Gianmaria si è ritrovato di nuovo in nomination e, questa volta, si è scagliato duramente contro Francesca Cipriani che in puntata lo ha nominato, non avendo gradito alcune affermazioni del giovane imprenditore napoletano. La Cipriani, infatti, ha scelto di fare il nome di Gianmaria perché il ragazzo si sarebbe vantato di viaggiare sempre su jet e aerei privati, cosa che non sarebbe piaciuta per niente alla showgirl.

Francesca nomina Gianmaria Antinolfi al GF Vip e lui non gradisce

Durante il momento delle nomination di ieri sera al GF Vip 6, Francesca Cipriani ha fatto il nome di Gianmaria, sottolineando di non aver gradito le sue affermazioni in merito ai voli con aerei privati.

"Nomino lui perché non ho digerito una cosa. Cioè il fatto che si vanta di volare con aerei privati", ha dichiarato Francesca in trasmissione.

Subito dopo la puntata, Gianmaria ha affrontato colei che considerava una sua amica all'interno della casa di Cinecittà e tra i due è scoppiata la lite.

"Francy per il bene che ti voglio, non mi è piaciuto", ha sbottato Gianmaria subito dopo la puntata, ammettendo di essere deluso dal gesto di Cipriani.

Dopo la puntata del GF Vip, scoppia la lite tra Gianmaria e Francesca

"Non mi è piaciuto che spesso dici dei jet privati e che voli solo in business. Trovo sia poco elegante, soprattutto in un periodo come questo", ha sbottato Francesca che è rimasta ferma sulle sue convinzioni e sulle motivazioni che aveva dato in puntata.

"Tu mi hai nominata con motivazioni più superficiali e non te l'ho fatta pesare", ha sbottato ancora Francesca durante la lite con Gianmaria.

Insomma, un clima tutt'altro che sereno quello che si respira all'interno della casa del GF Vip, dove le liti e le incomprensioni continuano ad essere all'ordine del giorno.

Previsti 10 nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel corso delle prossime settimane, ci sarà l'ingresso di ben 10 nuovi concorrenti che saranno pronti a portare "nuovo pepe" in casa e a rendere ancora più movimentate le dinamiche di questa sesta edizione.

Ad annunciare l'arrivo dei nuovi vipponi è stato il conduttore stesso Alfonso Signorini, che ha già messo in guardia i suoi concorrenti in casa.

Lunedì 22 novembre ci saranno i primi ingressi.

Tra i nomi che circolano in queste ore spiccano quelli di Maria Monsè e Patrizia, Pellegrino ma a varcare la soglia della porta rossa del GF Vip dovrebbe essere anche l'ex tronista Giulio Raselli, noto per la sua partecipazione a Uomini e donne, da dove provengono anche le due gieffine Soleil Sorge e Sophie Codegoni.