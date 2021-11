Lulù non molla: dopo essere stata rifiutata varie volte da Manuel, la concorrente del GF Vip crede ancora in un futuro insieme e non fa che "implorare" l'ennesima possibilità. A rendere pubblico questo nuovo tentativo di avvicinamento di Hailé Selassié, è stato il nuotatore nel corso di una chiacchierata notturna con Aldo. Il giovane ha detto di aver respinto Lucrezia dopo un confronto in magazzino, ma soprattutto di essere consapevole che questo amore "non s'ha da fare".

Le rivelazioni di Bortuzzo al GF Vip

Dopo aver scritto una lettera di scuse a Manuel, Lulù pensava di avere buone probabilità di riavvicinarsi a lui all'interno della casa del GF Vip.

Spronata anche dal conduttore a portare avanti il suo sentimento, la principessina sta cercando un modo per dare vita ad un ritorno di fiamma con Bortuzzo, cosa che al momento non le sta riuscendo.

In una chiacchierata notturna che ha avuto con l'amico Aldo, il 22enne ha riportato un episodio risalente a poche ore prima, ovvero a quando Hailé Selassié l'ha intercettato in magazzino e gli ha fatto l'ennesimo discorso distensivo.

"Sono dovuto stare pure 20 minuti da solo con lei che mi parlava", ha detto il nuotatore lasciando trasparire una certa insofferenza nei confronti del "pressing" che la giovane continua a fargli davanti alle telecamere.

Montano ha sottolineato quanto Lucrezia non vedesse l'ora di passare un po' di tempo con Manuel, ma quest'ultimo ha subito frenato: "A un certo punto mi sono pure i..., si è messa a fare il cartellone".

Ancora un due di picche per la 'fatina' del GF Vip

Sempre confidandosi con Aldo, Manuel ha detto che non gli serve molto tempo per capire se una persona può andare bene oppure se si è incompatibili: "Non c'è bisogno di perdere otto mesi".

Montano ha concordato con l'amico, anzi ha precisato che bastano 3 o 4 giorni nella casa del GF Vip per realizzare se può nascere una vera storia d'amore come quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser o se non è il caso.

"In market mi ha chiesto di nuovo un'altra possibilità, adesso basta", ha tuonato Bortuzzo nella notte.

Pare che la risposta di Lulù all'ennesimo rifiutato sia stata "grazie", tant'è che il 22enne si è detto stranito perché è consapevole di non averle lasciato speranze.

La principessina, però, continua a fare orecchie da mercante e si appiglia alle parole carine che Manuel ha usato per descrivere il loro rapporto.

Interpellato in social room su cosa sia per lui Lucrezia, lo sportivo ha detto: "Una persona speciale che mi ha fatto capire tante cose di me stesso. La ringrazio per questo. Vi aspettavate qualcosa in più?".

Il distacco da Soleil al GF Vip

Dopo essere stato informata dallo stesso Manuel della risposta che ha dato su di lei in social room, Lulù sembra essersi fomentata ancora di più, andando a ricercare il confronto nel magazzino che il ragazzo ha raccontato ad Aldo prima di dormire.

I due hanno visioni decisamente diverse del loro rapporto: Bortuzzo è convinto di voler fare un percorso in solitaria, la principessina crede in un ritorno di fiamma e reclama possibilità su possibilità.

Un'altra domanda alla quale il 22enne ha risposto, riguarda il suo legame con Soleil.

A chi gli ha chiesto come mai lui e Sorge si sono un po' allontanati nell'ultimo periodo, il nuotatore ha fatto sapere: "Non è proprio così, per colpa di terzi ci sono stati dei fraintendimenti, ma noi abbiamo una bellissima amicizia e guai a chi me la tocca".

Uno dei "terzi" ai quali si riferiva Manuel, è sicuramente Lucrezia, tant'è che l'influencer ha ammesso di essersi staccata un po' dall'amico dopo che Hailé Selassié le ha fatto una scenata di gelosia non molto tempo fa.