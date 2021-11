Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip 6. Il giovane nuotatore, in queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, ha avuto modo di parlare con i compagni di viaggio anche della sua intimità e di come gestisce i suoi rapporti con le ragazze in seguito a quel terribile incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

La confessione di Manuel Bortuzzo al GF Vip sulla sua intimità

Nel dettaglio, all'interno del Grande Fratello Vip, Manuel ha avuto modo di parlare della sua intimità ed ha svelato che in seguito a quell'incidente, non potrà concepire figli, anche se il suo desiderio è quello di andare in una banca del seme appena metterà piede fuori dalla casa di Cinecittà.

"I figli, ad oggi, non potrei neanche averli, ma uscito da qui andrà alla banca del seme e spero di salvare qualcosa", ha ammesso Bortuzzo.

"Lì sotto funziona tutto ma...", ha proseguito Manuel parlando con i suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip, lasciando intendere di non riuscire a portare a termine un rapporto sessuale con le ragazze.

'Ho tantissimi altri piaceri', ammette Manuel Bortuzzo parlando della sua intimità

"Mi sono abituato, ho tantissimi altri piaceri", ha ammesso Manuel che ormai non ne fa un problema di questa situazione ed ha aggiunto che nonostante tutto, le ragazze con lui si divertono per tanti altri motivi.

Nonostante tutto, però, Manuel non demorde e soprattutto non abbandona il sogno di poter diventare padre un giorno.

Il nuotatore, infatti, ha le idee molto chiare ed ha ammesso che un giorno ricorrerà all'inseminazione artificiale per poter riuscire a coronare il suo sogno.

Il rapporto tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip 6

Intanto, all'interno della casa del GF Vip 6, Manuel continua ad essere super-corteggiato da Lulù. La principessina ha ammesso di essere attratta da Bortuzzo ed ha lasciato intendere in più occasioni di provare un vero sentimento nei suoi confronti.

La reazione di Manuel, però, è stata un po' contrastante: nel corso di queste settimane ha più volte ribadito di aver bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi all'interno della casa di Cinecittà, motivo per il quale ha chiesto alla principessina di non "affrettare" i tempi e di non essere oppressiva nei suoi confronti.

E così, complice anche la "strigliata" che Lulù ha ricevuto in diretta televisiva da Alfonso Signorini, che l'ha duramente bacchettata chiedendole di rispettare le volontà di Manuel, la ragazza si è un po' allontanata da Bortuzzo. Riusciranno i due a "far trionfare" l'amore prima della fine di questa sesta edizione del reality? Lo scopriremo nelle prossime settimane.