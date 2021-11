Tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 vi è Manuel Bortuzzo, che in queste settimane è stato più volte al centro delle dinamiche e dell'attenzione sia per la sua storia personale molto forte, sia per le love story nata con Lulù. In queste ultime ore, subito dopo l'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, Manuel ha avuto modo di parlare con Sophie Codegoni di quello che viene trasmesso in tv e non ha risparmiato una frecciatina contro gli autori che montano i filmati da mandare in onda.

Manuel e Sophie si confrontano dopo la puntata del GF Vip 6

Nel dettaglio, Manuel e Sophie si sono ritrovati a parlare in zona veranda subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6 e il giovane Bortuzzo ha dato dei consigli all'ex tronista su come cercare di gestire la situazione, dopo che si era ritrovata in nomination e messa in discussione dalla sua amica Jessica.

Il motivo? La principessina ha scelto di nominarla perché sostiene che Sophie non sia stata sincera con lei e le abbia tenuto nascosti alcuni dettagli legati al nuovo confronto che c'è stato con Gianmaria Antinolfi, visto anche nel corso della puntata.

La frecciatina di Manuel contro gli autori del Grande Fratello Vip 6

A quanto pare, però, la scena sarebbe stata tagliata in diverse parti e così, parlando con Sophie, Manuel le ha ricordato che quello che va in onda durante gli appuntamenti serali con il GF Vip, solo soltanto gli "highlights" di quello che realmente accade durante la settimana all'interno della casa.

Insomma, il nuotatore non ha risparmiato una frecciatina rivolta anche contro gli autori stessi del reality show di Alfonso Signorini, che poi sono quelli che montano le clip da mandare in onda durante gli appuntamenti del prime time in onda il lunedì e il venerdì sera.

"Il vero percorso uno lo fa tutti i giorni. Se io dovessi essere quello che si è visto nelle puntate, dovrei essere un mostro, quando in realtà, visto tutto il percorso, sono un santo!", ha esclamato Manuel facendo riferimento al suo percorso nella casa del GF Vip con Lulù.

La riflessione di Manuel su quanto viene trasmesso al GF Vip

A quanto pare, quindi, Bortuzzo non avrebbe gradito il montaggio delle scene che è stato fatto per raccontare al pubblico del prime time di Canale 5, il suo percorso in casa con la principessina Lulù e non ha risparmiato una stoccata al vetriolo nei confronti degli autori che confezionano le clip.

Del resto, però, non è la prima volta che i concorrenti protagonisti del reality show condotto da Signorini sbottano contro gli autori e contro i filmati che vengono montati per raccontare, in pochissimi minuti, ciò che accade nel corso dell'arco di una settimana nella casa del Grande Fratello.