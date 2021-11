Sono giornate difficili quelle che Manuel sta vivendo all'interno della casa del GF Vip. Da quando ha ascoltato le parole di mamma Rossella, il ragazzo ha cambiato atteggiamento, soprattutto nei confronti di Lulù, che è stata gelata per l'ennesima volta con parole piuttosto forti. Allontanatosi dalla principessina con una scusa, Bortuzzo non ha trattenuto le lacrime quando ha riletto la lettera che l'ex fidanzata Federica gli ha fatto recapitare qualche tempo fa.

Lacrime nella casa del GF Vip per Manuel

Nuove tensioni nell'unica coppia che si è formata nella casa del GF Vip.

Da quando la mamma l'ha messo in guardia su Lulù e sul suo comportamento troppo appiccicoso, Manuel si è allontanato da lei in modo drastico, riportando la loro situazione a come era qualche settimana.

Dopo essersi confrontato con la principessina etiope più volte nell'arco della giornata, Bortuzzo si è ritagliato un momento per sé tra le mura di Cinecittà.

Anche se a Lucrezia ha detto di dover andare in bagno, il ragazzo si è rifugiato nella sua stanza privata ed ha fatto un qualcosa che ha spiazzato i telespettatori.

Le telecamere del reality, infatti, hanno ripreso il nuotatore mentre rileggeva con trasporto la lettera che l'ex fidanzata Federica gli ha fatto recapitare circa un mese fa, ovvero quando la situazione con Hailé Selassié era tutt'altro che idilliaca.

Il commento che spiazza i fan del GF Vip

In un video che sta facendo il giro dei social network, si vede Manuel asciugarsi le lacrime prima di riporre nell'armadio la lettera di Federica, la ragazza che ha amato fino a poco prima di entrare nella casa del GF Vip.

"Ma di che stiamo parlando?", ha ripetuto più volte Bortuzzo, probabilmente riferendosi alla differenza di comportamento tra l'ex fidanzata e Lulù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan del reality-show sono certi che il 22enne provi ancora qualcosa per Pizzi, anche perché si è commosso in modo evidente quando ha ricordato il momento in cui lei ha spronato a viversi l'esperienza nella casa liberamente ma rimanendo sé stesso.

La principessina etiope, invece, non fa che richiedere al compagno d'avventura delle attenzioni che lui non si sente di darle, delle affettuosità per nulla spontanee e che sembrano limitare parecchio gli spazi di cui il giovane ha bisogno per affrontare al meglio l'esperienza televisiva.

Il distacco dalla principessina del GF Vip

Prima di commuoversi ricordando la dolce Federica, Manuel aveva avuto l'ennesimo confronto con Lulù. Per la seconda volta in una sola giornata, lo sportivo ha chiarito ad Hailé Selassié che non intende avere una storia d'amore davanti alle telecamere.

"Te l'ho detto dal primo giorno che devi lasciarmi i miei spazi. Per me il troppo non funziona", ha ribadito il giovane di fronte all'insistenza della principessina che non riesce proprio ad accettare la volontà del compagno di non stare appiccicati 24 ore su 24 come fanno molte coppie.

Stanco di ribadire sempre gli stessi concetti, il 22enne ha tuonato: "Sono due mesi che ripetiamo le stesse cose. Ti ho mostrato i miei difetti e ti ho dato la possibilità di accettarli o meno.

A livello pratico tu non l'hai fatto".

Lucrezia ha cercato di scusarsi con lo sportivo giustificando le sue insistenze con l'entusiasmo che la travolge ogni volta che tra loro c'è un abbraccio oppure un bacio, ma lui l'ha gelata dicendo: "Ti sei dimenticata di tutto il resto".

Manuel, dunque, stavolta sembra deciso nel non portare avanti la frequentazione con Lulù tra le mura di Cinecittà; lei, invece, non accetta il distacco fisico e continua a richiedere coccole e attenzioni che Bortuzzo non è intenzionato a darle.