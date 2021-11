È stata una mattinata movimentata quella che hanno vissuto gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip il 2 novembre. Il giorno successivo alla puntata in diretta due concorrenti si sono scontrati in modo veemente, costringendo gli altri a separarli fisicamente per evitare il peggio. Sulla scia della lite che hanno avuto la sera precedente, Aldo e Alex hanno continuato a rinfacciarsi accuse: a un certo punto, Montano ha dato delle potenti pacche sulla spalla a Belli, invitandolo a confrontarsi anche faccia a faccia se necessario.

Scontro tra 'titani' al GF Vip

Le cose che Alex ha detto sul conto di Aldo durante la festa di Halloween, non sono affatto piaciute all'atleta. Essere accusato di non esporsi pur di andare il più avanti possibile nel gioco ha fatto storcere il naso al campione di scherma. Se nel corso della puntata del GF Vip del 1° novembre ha incassato le critiche di Belli replicando con eleganza, la mattina dopo Montano non è riuscito a trattenersi dal mostrare tutto il suo risentimento per la situazione che si è venuta a creare in casa.

Al risveglio, infatti, è bastata una battuta dell'attore a dare il via a una litigata che sarebbe potuta sfociare in qualcosa di molto più grave. A un certo punto, infatti, lo sportivo si è messo muso a muso con il coinquilino e l'ha "sfidato" a risolvere i loro problemi corpo a corpo.

"Vieni qui, dai, fammi vedere. A te piace fare la guerra con la lingua, quello è il tuo campo", ha tuonato Aldo mentre dava delle possenti pacche sulla spalla ad Alex in veranda.

Tensione alle stelle al GF Vip 6

Miriana si è subito messa tra Aldo e Alex per separarli, anche perché le pacche che lo sportivo ha dato all'attore sarebbero potute sfociare in una vera rissa.

I due "contendenti", però, hanno continuato a discutere in giardino, accusandosi reciprocamente di aver esagerato e di giocare sporco al GF Vip.

In preda alla rabbia, ad esempio, Montano ha tuonato: "Io non faccio il falso, non vado in confessionale a pregare e a fare la suora".

"Tu sei grande, grosso e cog...", ha concluso il campione di sciabola nello sfogo che è stato la conseguenza di una serie di attacchi che Belli gli ha fatto soprattutto alle spalle, prima parlando con Gianmaria e poi confrontandosi con gli autori.

Urla per Aldo dai fan del GF Vip

Terminata la discussione con Alex, Aldo ha avuto un calo di tensione e, confidandosi con l'amica Manila, ha ammesso di non essere più sicuro di voler partecipare ancora al GF Vip.

Montano si è detto pronto a lasciare la casa per evitare che il suo lato caratteriale più forte venga di nuovo fuori, soprattutto se provocato da persone come Belli che secondo lui non vedono l'ora di avere le telecamere puntate addosso.

A spronare il campione di sciabola, ci hanno pensato anche alcuni fan, che nel pomeriggio hanno raggiunto l'abitazione di Cinecittà per dimostrargli affetto e stima.

"Aldo sei grande. Siamo tutti con te" è questo il messaggio che alcune persone hanno voluto far arrivare allo sportivo tramite delle urla che sono servite nel dissuaderlo dall'idea di abbandonare il programma dopo lo scontro con Alex.

Di questa rissa sfiorata, comunque, si parlerà ancora per molto tempo, soprattutto nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, quella che andrà in onda in diretta venerdì 5 novembre. Alfonso Signorini non mancherà dall'interrogare i due litiganti sui dissapori che li hanno portati quasi a mettersi le mani addosso.