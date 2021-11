Nicola Pisu porta avanti il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non senza difficoltà. In queste ultime ore, il figlio di Miriana Trevisan si è ritrovato al centro di accese polemiche per una frase di cattivo gusto pronunciata nei confronti di Miriana Trevisan, che ha segnato definitivamente la fine della loro "relazione" all'interno della casa di Cinecittà. E così, nella notte, Nicola sentendosi in difficoltà ha chiesto aiuto a Manuel Bortuzzo, al quale si è rivolto per chiedere dei consigli su come gestire questa situazione.

L'addio tra Miriana e Nicola Pisu: scatta l'addio nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Nicola Pisu nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip si è reso protagonista di uno spiacevole episodio nel momento delle nomination.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, durante un diverbio con la showgirl, ha esclamato: "Meriti chi ti tratta male", scatenando l'ira della donna e anche di Alfonso Signorini.

Il conduttore del reality show ha duramente bacchettato Nicola in diretta, dicendogli apertamente che avrebbe dovuto vergognarsi e che doveva chiedere scusa a Miriana per quelle brutte parole.

Dopo l'addio con Miriana, Nicola chiede aiuto a Manuel

Sta di fatto che, a distanza di ore da quello spiacevole episodio, Nicola ha ammesso di essere deluso e amareggiato per come si è evoluta la situazione con Trevisan all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

E così, nella notte, Nicola Pisu ha chiesto aiuto a Manuel Bortuzzo, con la speranza di riuscire ad avere dei consigli utili su come cercare di gestire al meglio questa situazione.

"Sento un vuoto dentro", ha ammesso Nicola parlando con Bortuzzo e aggiungendo che gli fa strano essere al fianco di Miriana e non poterle neppure rivolgere la parola.

I consigli di Manuel Bortuzzo per Nicola

"Mi sembra tutto assurdo", ha esclamato Nicola rivolgendosi a Manuel e chiedendo un consiglio al giovane nuotatore su come potrebbe cercare di affrontare questa situazione.

E, così, Bortuzzo si è trasformato in uno "psicologo per una notte" ed ha consigliato a Pisu di non abbattersi e di andare avanti, superando tale scoglio.

"Tu sei fortunato. Il tuo percorso qui è cominciato proprio grazie a questa rottura. Adesso devi essere tu a vivere il dolore in maniera diversa", ha consigliato Manuel a Nicola.

"Devi metabolizzarlo, perché siamo già fortunati ad essere qui", ha aggiunto ancora il giovane Bortuzzo che si è rivelato una fonte di consigli preziosa per il giovane figlio di Patrizia Mirigliani che venerdì 12 novembre , potrebbe anche essere eliminato dalla casa del GF Vip 6.