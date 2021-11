Da quando è stato ufficializzato il prolungamento del GF Vip fino a marzo 2022, gli spettatori si chiedono quanti e quali concorrenti lasceranno il gioco a metà dicembre, ovvero quando era prevista la finalissima prima che Mediaset la rimandasse di oltre tre mesi. Tra i vipponi che sarebbero pronti a mollare, c'è Manuel Bortuzzo: il ragazzo è provato sia fisicamente che psicologicamente dall'avventura tra le mura di Cinecittà, ma secondo papà Franco potrebbe ritirarsi soprattutto per importanti progetti di lavoro dei quali si dovrà occupare in prima persona.

Addio vicino per un protagonista del GF Vip

Tra qualche settimana, gli spettatori del GF Vip avranno la sensazione di assistere a un qualcosa che hanno già vissuto nel recente passato. Alfonso Signorini, infatti, tra un po' di puntate interpellerà i concorrenti sul loro futuro nel reality: i "veterani" (cioè quelli che sono in casa dallo scorso settembre) dovranno decidere se restare in gioco finché il pubblico vorrà, oppure se abbandonare e tornare alla vita di sempre.

Un anno fa solamente Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci rinunciarono alla possibilità di continuare a partecipare a un'edizione amata e seguita del format Mediaset, mentre si dice che stavolta potrebbero essere molti di più gli addii.

Tra i vipponi che avrebbero già espresso la volontà di ritirarsi, non accettando il prolungamento fino a marzo, ci sarebbe uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 6: Manuel Bortuzzo.

Il futuro incerto nella casa del GF Vip

Stando a quello che Manuel dice in questi giorni davanti alle telecamere, tra poche settimane dovrebbe annunciare il suo addio al GF Vip: il giovane non sembrerebbe intenzionato a restare ancora nella casa nonostante il pubblico e i compagni lo amino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il padre del concorrente è stato interpellato dai giornalisti sulla decisione che il ragazzo sarà chiamato a prendere tra non molto: il signor Franco non si è sbilanciato più di tanto, ma ha lasciato intendere che la scelta del figlio potrebbe essere quella che molti fan già sospettano.

"Lui deve decidere se restare fino a marzo o uscire a metà dicembre", ha esordito Bortuzzo senior prima di rendere pubblici alcuni dei motivi per i quali il 22enne potrebbe lasciare il reality-show a tre mesi di distanza dal debutto.

"Noi lo stiamo aspettando per lanciare il suo film", ha fatto sapere il papà di Manuel, che ha anche anticipato che la storia che sarà raccontata è tratta dal libro Rinascere, scritto proprio dal nuotatore dopo la tragedia che l'ha costretto a vita su una sedia a rotelle.

Il rapporto con Lulù al GF Vip

Nel futuro di Manuel, dunque, sembra non esserci spazio per il GF Vip: papà Franco, infatti, ha precisato che il figlio intende tornare ad allenarsi come si deve dopo un periodo di stop. L'obiettivo del 22enne è quello di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, alle quali ha detto di voler essere accompagnato dall'amico Aldo Montano. Dovrebbero mancare pochi giorni, dunque, all'addio di Bortuzzo al programma di Canale 5 del quale è stato assoluto protagonista per più di due mesi.

Sin da quando ha esordito nella casa più spiata d'Italia, il ragazzo ha fatto parlare di sé per la sua bella ma difficile storia e per la turbolenta frequentazione con Lulù. Il giovane ha provato a dare varie possibilità alla principessina ma, dopo aver realizzato che tra loro non ci sia alcuna affinità, ha deciso di dire basta e di portare avanti solo un rapporto civile e d'amicizia. Lucrezia non accetta completamente questa situazione e continua a sperare in un futuro in coppia con Manuel quando entrambi saranno fuori dal gioco.