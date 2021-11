Il Grande Fratello Vip 6 entra sempre più nel vivo e gli ultimi retroscena rivelano che ben presto ci saranno dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco. I retroscena sui nomi di questi nuovi inquilini non mancano e tra questi spicca anche quello di Alex Nuccetelli, noto al pubblico per essere l'ex compagno di Antonella Mosetti e padre della loro unica figlia, Asia.

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip 6 è stato prolungato da Mediaset fino al prossimo marzo 2022 e per far fronte a questa situazione e far sì che sia sempre alta l'attenzione del pubblico sulle dinamiche del reality show, ecco che nel corso delle prossime settimane entreranno in casa nuovi concorrenti.

Le prime due hanno varcato la soglia della porta rossa già durante l'ultima puntata serale del reality show. Trattasi di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, pronte a mettersi in gioco in queste settimane per cercare di rendere le dinamiche ancora più "pepate" e interessanti per il pubblico da casa.

Tuttavia, il padrone di casa Alfonso Signorini, ha fatto sapere che complessivamente saranno ben 10 i futuri concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Retroscena sui futuri concorrenti del GF Vip 6: ecco chi ci sarà

Ma chi saranno i nuovi inquilini del GF Vip 6? A riportare un po' di retroscena su questo nuovo cast di concorrenti ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, dove è stato svelato il nome di Alex Nuccetelli.

Imprenditore e body builder romano, Alex è noto al pubblico anche per la sua relazione durata un po' di anni con la showgirl Antonella Mosetti, da cui è nata la loro prima e unica figlia, Asia.

Qualche anno fa, Antonella e sua figlia Asia si misero in gioco proprio come concorrenti del Grande Fratello Vip e, questa volta, potrebbe toccare ad Alex varcare la soglia della porta rossa per vivere questa esperienza.

Anche Valeria Marini in lizza per il GF Vip, non ci sarà l'ex di Gemma Galgani

E poi ancora, i retroscena sul cast del GF Vip 6 rivelano che in lizza per entrare a far parte del cast di questa sesta edizione ci sono anche le showgirl Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo.

La prima è ben nota al pubblico del reality show dato che in passato è stata già diverse volte concorrente mentre la seconda ha preso parte all'Isola dei famosi ma anche a Temptation Island Vip.

Di sicuro, invece, non ci sarà Giorgio Manetti, lo storico cavaliere di Uomini e donne over, noto per la sua tormentata relazione con Gemma Galgani, star del programma di Maria De Filippi.

In una recente intervista, Giorgio ha ammesso di aver avuto dei contatti con Signorini e la produzione del GF Vip 6 ma di aver detto "no" a questa esperienza.