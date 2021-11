Confronto acceso tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda lunedì 29 novembre 2021. Durante la diretta del Reality Show targato Mediaset, i riflettori sono stati puntati su due concorrenti che stanno rivestendo un ruolo da protagonista all'interno della casa più spiata d'Italia. Il conduttore Alfonso Signorini ha mandato le due concorrenti in Superled evidenziando come fra le due non scorra buon sangue. Qualche giorno prima del live era scoppiata una discussione tra la campana e l'italo-americana a causa di un arricciacapelli.

Il confronto tra Miriana e Soleil

Soleil Sorge, di fronte a Miriana Trevisan ha esordito ammettendo di aver provato molte volte ad avere un buon rapporto con la showgirl e non aveva interesse ad avere un dibattito. Alfonso Signorini ha così mandato in onda il video della lite tra le due concorrenti del GF Vip 6. Dopo aver visto la clip l'influencer ha evidenziato che non ha gradito essere stata definita cattiva, aggiungendo: "A me dispiace molto aver vissuto una discussione del genere". La soubrette ha replicato affermando che Sorge racconta la verità a modo suo.

L'intervento di Adriana Volpe su Soleil: 'Datti una calmata'

In seguito Alfonso Signorini ha deciso di spostare la discussione tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge su un argomento delicato, ovvero la frase incriminata riguardante una battuta infelice della fashion blogger alla campana sulla menopausa senza sapere che ha subito un intervento legato a problemi di quel tipo.

Sulla questione è intervenuta dallo studio, una delle due opinioniste che affianca il conduttore, Adriana Volpe dichiarando che tutti hanno visto la linea della vita di Miriana che ha raccontato il dramma vissuto con l'utero tolto. Adriana ha invitato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad essere umile, aggiungendo che non ha avuto la sensibilità di rimanere in silenzio.

"Soleil datti una calmata", ha poi detto Volpe.

La replica di Sorge

Soleil Sorge, chiamata in causa da Alfonso Signorini, ha risposto all'attacco di Volpe dichiarando che sua madre è andata in menopausa forzata, perciò, non si permetterebbe ad usare un tema così delicato. Rivolgendosi a Miriana, poi, l'italo-americana ha sottolineato di non comprendere il motivo per cui la può definire con appellativi quali stupida, cattiva e prepotente oltre ad essere una ragazza che crea dinamiche di guerra.

"Sei feroce quando parli", ha replicato Trevisan. "Miriana ha delle manie di persecuzioni pazzesche", ha dichiarato Sonia Bruganelli dallo studio, interpellata dal conduttore, aggiungendo che non è una vittima.. Alfonso, infine, manda le protagoniste della discussione in salone ma tra le due non è sembrato esserci stato un punto d’incontro.