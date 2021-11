Soleil Sorge scende in campo con la sua strategia per far sì che Gianmaria Antinolfi sia eliminato dal Grande Fratello Vip 6. Il prossimo venerdì 19 novembre è in programma su Canale 5 una nuova puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e tra i concorrenti a rischio eliminazione vi è anche Gianmaria Antinolfi. Complice il clima non proprio idilliaco che vige in casa tra i due ex fidanzati, Soleil ha lanciato un appello ai fan affinché concentrino le forze per eliminarlo dalla casa di Cinecittà.

Gianmaria a rischio eliminazione dalla casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, per la puntata del Grande Fratello Vip di questo venerdì 19 novembre, sono tre i concorrenti a rischio eliminazione.

Trattasi di Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan: uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco e quindi sarà il prossimo eliminato di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Da questa mattina, Soleil Sorge ha cominciato ad usare il "pugno duro" nei confronti del suo ex Gianmaria.

L'appello di Soleil Sorge ai fan per eliminare Gianmaria dal Grande Fratello Vip

Consapevole del fatto di essere una delle concorrenti più forti dal punto di vista social di questa sesta edizione del GF Vip, l'ex protagonista di Uomini e donne, ha lanciato un appello ai fan per chiedere loro di votare Gianmaria e portarlo così all'eliminazione definitiva.

"Mi sa che oggi inizio a fare degli appelli in tutte le regie per votare Gianmaria", ha esordito Soleil al suo risveglio, dimostrando di avere le idee molto chiare sulla strategia da attuare oggi.

"Così se qualcuno mi ascolta da casa, magari inizia a votarlo. Se la gente concentra i voti su una persona riusciamo a farlo fuori", ha proseguito ancora la Sorge chiedendo così ai tantissimi fan che la seguono di mettersi all'opera col televoto per far sì che Gianmaria ottenga il maggior numero di voti, tale da portarlo a dire addio al reality.

Gli appelli di Soleil porteranno all'uscita di Gianmaria Antinolfi dal reality?

Quale sarà a questo punto il verdetto finale di questa nomination di venerdì 19 novembre? I numerosi fan social di Soleil Sorge, prenderanno a cuore l'appello lanciato in casa dalla loro beniamina per far sì che concentrino i voti contro Gianmaria e, in questo modo, decretino la sua eliminazione finale dal gioco?

Il verdetto finale sarà reso noto nel corso della lunga diretta di questa puntata del GF Vip prevista venerdì sera, durante la quale non mancheranno neppure i nuovi confronti tra i concorrenti in gara e non si esclude un nuovo possibile ritorno di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ormai ospite fissa del venerdì.