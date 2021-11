I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, durante la puntata serale di venerdì, Soleil Sorge è tornata a puntare il dito contro Gianmaria Antinolfi. I due si sono ritrovati ai ferri corti e l'ex protagonista di Uomini e donne ha puntato il dito contro Antinolfi, sottolineando che "ingannerebbe" le donne che frequenta, fingendo di avere delle possibilità che in realtà non avrebbe. A tal proposito, però, un'amica di Gianmaria sui social ha scelto di smascherare Sorge postando la foto della ragazza mentre sfoggiava un regalo che le fu fatto da Antinolfi.

Soleil Sorge si scaglia contro l'ex Gianmaria al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Soleil Sorge ha duramente attaccato Gianmaria nella casa del Grande Fratello vip perché si vanterebbe di viaggiare su voli privati e perché conquisterebbe le donne con regali costosi.

La Sorge ha "consigliato" al suo ex fidanzato di scendere dal piedistallo, sottolineando il fatto che una donna non va conquistata con beni materiali, così come farebbe Gianmaria.

Accuse che l'imprenditore napoletano ha rigettato al mittente, provando a difendersi dalle accuse che venivano mosse dalla Sorge, sempre più "spietata" e ormai accanita contro Gianmaria.

L'amica di Gianmaria smaschera Soleil

Ebbene, a distanza di ore da questo scontro avvenuto nella casa del GF Vip, un'amica di Gianmaria ha scelto di rompere il silenzio sul web e sui social, postando la foto di Soleil mentre indossa un regalo che le sarebbe stato fatto proprio da Antinolfi ai tempi in cui erano fidanzati.

In questo scatto si vede Soleil mentre sfoggia una costosissima borsa di un noto brand di moda, la quale le sarebbe stata regalata proprio da Antinolfi.

"Ecco Soleil che odia i regali di Gianmaria, indossando un regalo di Gianmaria, senza aver mai ringraziato Gianmaria, e continuando ad offenderlo in casa", ha scritto l'amica di Gianmaria sui social.

Parpiglia condivide il messaggio social contro Soleil

Un messaggio decisamente polemico che è stato re-condiviso su Twitter anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha confermato di fatto che questa persona che ha pubblicato la foto e una conversazione che c'è stata con Gianmaria un po' di tempo fa, sia davvero un'amica di Antinolfi.

Ecco Soleil che odia i regali di Gianmaria, indossando un regalo di Gianmaria, senza aver mai ringraziato Gianmaria, e continuando ad offenderlo in casa. #gfvip

🤢🤢🤢 pic.twitter.com/85S2h17VM7 — Lala Who? (@LalaJrPorzio) November 20, 2021

Insomma una situazione non facile per Soleil Sorge, la quale sembrerebbe essere una di quelle persone che "predica bene" ma poi "razzola male", motivo per il quale l'amica di Gianmaria ha scelto di smascherarla e di assumere le difese del ragazzo che si è ritrovato bersagliato e super criticato tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip, tanto da finire anche in nomination.