Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 dove ieri notte, al termine della puntata serale in onda su Canale 5, Alex Belli ha minacciato di abbandonare il reality show.

L'attore ha avuto un momento di crisi dopo aver ascoltato le due parole di sua moglie Delia Duran, che non ha gradito per niente l'atteggiamento del marito con Soleil Sorge. Sta di fatto che, mentre Alex e Soleil si trovavano in prossimità della porta rossa, Jessica è corsa verso l'attore per placarlo ma è stata trattata male dall'ex protagonista di Uomini e donne.

Alex Belli minaccia di lasciare il GF Vip e Soleil gli corre dietro

Nel dettaglio, Alex Belli dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri, ha minacciato di abbandonare definitivamente il gioco e di uscire dalla casa.

L'attore si è diretto verso la porta rossa, quasi convinto della sua scelta di uscire dal gioco e di mollare tutto. In suo "soccorso" è arrivata Soleil Sorge che ha provato a placarlo e a farlo ragionare.

Poco dopo, ai due protagonisti del GF Vip 6, si è aggiunta anche la principessina Jessica, che ha cercato di capire cosa stesse accadendo.

Peccato, però, che la reazione di Soleil Sorge non sia stata affatto delle migliori, tanto da trattare malissimo la ragazza e chiedendole di allontanarsi da lei.

Jessica preoccupata per Alex viene cacciata via da Soleil

"Vai via per favore, almeno da me, ti prego", ha sbottato Soleil rivolgendosi verso Jessica e chiedendole di allontanarsi.

La principessina, a quel punto, ignorata anche da Alex Belli, non ha potuto fare altro che andare via, sbottando però dopo essere stata trattata malissimo da Soleil.

"Sono stata zittita perché voglio bene ad Alex", ha prontamente sentenziato la giovane principessina Selassiè, scagliandosi contro l'ex volto di Uomini e donne.

Va detto, però, che anche Alex in quel momento ha praticamente ignorato Jessica e si è concentrato solo sul confronto che in quel momento stava avendo con Soleil.

I fan social sbottano contro l'atteggiamento di Soleil Sorge (Video)

Insomma una scena decisamente particolare quella che ha visto protagonista Jessica e che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social.

Questo video mi mette tantissima tristezza, tristezza per Jessica che stava li per comunque, anche essendo tutto recitato, poter aiutare Alex e invece no, cacciata ingiustamente da Soleil perchè il copione preveda solo due attori, che schifo.#gfvip pic.twitter.com/xzTYkinLph — AMICI NEWS (@amicii_news) November 6, 2021

Moltissimi, infatti, si sono scagliati contro l'atteggiamento assunto da Soleil nei confronti della ragazza, accusandola di sentirsi fin troppo protagonista di questa sesta edizione del GF Vip.

"Jessica cacciata ingiustamente da Soleil perché il copione prevedeva solo due attore, che schifo", ha sbottato un fan social del Grande Fratello Vip, accusandolo Alex e la Sorge di aver attuato una messa in scena al termine della puntata serale del reality show, per continuare a essere al centro dell'attenzione mediatica.