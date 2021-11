Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. A tenere banco, in queste ultime ore, è stato il duro sfogo della principessina Jessica che ha perso le staffe nei confronti di Sophie Codegoni. Il motivo? L'ex tronista di Uomini e donne ha "rubato" quelli che erano i biscotti che erano stati comprati per Jessica, la quale essendo celiaca si fa acquistare dei biscotti senza glutine. Dopo la scoperta, la reazione della principessina non è stata affatto delle migliori.

Jessica sbotta e insulta Sophie al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, Jessica ha sbottato duramente contro Sophie nel momento in cui ha aperto la dispensa in cucina ed ha scoperto che erano finiti tutti i biscotti senza glutine, che comprano apposta per la principessina.

"Mi ha svuotato il pacco. Non si fa così. E' proprio una st...", ha duramente sbottato Jessica lasciandosi andare anche a questo insulto nei confronti dell'ex tronista che in quel momento non era presente in cucina.

"Io posso mangiare solo questi, lei può mangiare tutto. Col ca... che toccherà ancora le mie cose", ha proseguito ancora Jessica in questo duro sfogo che ha creato un po' di tensione tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip.

Anche Sophie Codegoni sarebbe intollerante al glutine

A quanto pare, però, anche Sophie si sarebbe lamentata di avere delle intolleranze al glutine ma, a differenza della giovane principessina Selassié non avrebbe presentato nessun referto medico alla produzione del reality show e quindi la sua "patologia" non sarebbe dimostrabile.

In attesa di scoprire se tra Jessica e Sophie ci sarà un confronto "faccia a faccia" dopo le tensioni di queste ultime ore, a tenere banco sono anche le vicende di Soleil Sorge che, questa mattina, si è alzata sul piede di guerra nei confronti del suo ex Gianmaria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soleil Sorge contro Gianmaria: l'appello per farlo eliminare dal Grande Fratello Vip 6

Il giovane Antinolfi è tra i concorrenti a rischio eliminazione in vista della nuova puntata serale del GF Vip prevista per venerdì 19 novembre su Canale 5.

A tal proposito, Soleil ha scelto di lanciare degli appelli ai suoi numerosi fan che la seguono sul web e sui social.

L'ex protagonista di Uomini e donne, ha chiesto alle persone che la seguono di coalizzarsi e di far sì che Gianmaria venga eliminato dalla prossima puntata serale del GF Vip.

Un vero e proprio accorato appello che la Sorge ha indirizzato ai suoi fan, con la speranza che possano esaudire la sua richiesta. Come si evolverà a questo punto la situazione? Gianmaria sarà fatto fuori dal reality show "per volere" di Soleil e dei suoi appelli? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta di questo venerdì 19 novembre.