La sicurezza prima di tutto, anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In tempo di pandemia da Covid-19 ,anche i concorrenti della casa più spiata d'Italia devono subire dei controlli periodici, dato che, pur essendo isolati dal resto del mondo, durante gli appuntamenti serali in onda su Canale 5 c'è sempre spazio per sorprese e ospiti speciali che arrivano in casa. E così, nelle ultime ore, i vipponi della casa sono stati convocati in confessionale per un controllo.

I concorrenti del GF Vip sottoposti a tamponi anti Covid-19 nella casa di Cinecittà

Nel dettaglio, durante la puntata di lunedì sera del GF Vip c'è stata una vera e propria sorpresa speciale per Manila Nazzaro, la quale ha avuto modo di riabbracciare suo marito Lorenzo Amoruso all'interno della casa stessa.

Tra i due c'è stato un vero e proprio contatto fisico e Lorenzo (che aveva fatto una quarantena di sette giorni) ha salutato anche tutti gli altri concorrenti che con sua moglie stanno condividendo questa esperienza nella casa più spiata d'Italia.

Sta di fatto che, dopo questo incontro, i concorrenti hanno dovuto sottoporsi ad un tampone molecolare per accertarsi del fatto che non ci fossero casi positivi all'interno della casa del GF Vip.

Dopo l'entrata di Amoruso, i vipponi convocati in confessionale per i tamponi

Il rischio del Covid-19, infatti, è sempre in agguato anche tra le mura domestiche di Cinecittà, dato che quest'anno le sorprese per i concorrenti sono aumentate notevolmente e quasi in ogni puntata serale c'è sempre qualcuno che arriva in casa per vedere un suo caro.

I concorrenti, quindi, sono stati convocati in confessionale dagli autori ed hanno avuto modo di sottoporsi a questo tampone per scongiurare l'entrata in casa del temutissimo virus che continua a flagellare il nostro Paese e il mondo intero.

La stessa situazione era accaduta anche un po' di giorni fa, quando Alex Belli ebbe modo di rivedere sua moglie Delia Duran nella casa del GF Vip e anche in quel caso, la produzione scelse di far sottoporre i concorrenti ad un tampone per accertarsi del fatto che non ci fossero casi di Covid-19.

Nuova puntata del GF Vip 6 il 12 novembre in tv

Intanto, i vipponi si preparano alla prossima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma questo venerdì 12 novembre in prime time su Canale 5 a partire dalle ore 21:40 circa.

Anche questa settimana non mancheranno le sorprese, gli incontri e i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul nuovo televoto che vede a rischio eliminazione tre concorrenti di questa sesta edizione.

Trattasi di Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu: uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa e uscire di scena.