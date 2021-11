Una delle amicizie più belle nate in queste settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è sicuramente quella tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Fin dal primo momento, il campione olimpico si è rivelato un amico fidato per il giovane nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. E, in queste ultime ore, Aldo ha confermato di essere un valido sostegno per Manuel nel momento in cui lo ha aiutato a passare l'aspirapolvere in casa, esaudendo la richiesta del giovane Bortuzzo.

Aldo aiuta Manuel a passare l'aspirapolvere

Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo in queste settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha sempre sottolineato e precisato di voler essere trattato al pari di tutti gli altri concorrenti che fanno parte del cast di questa edizione, senza alcun tipo di sconto.

E così, Bortuzzo ha messo in mostra tutta la sua forza d'animo e la sua voglia di non arrendersi mai, dimostrando al pubblico da casa che segue e commenta il Reality Show, che nella vita si può arrivare ovunque con la propria forza d'animo.

Al suo fianco, però, in questa avventura nella casa di Cinecittà ha avuto modo di trovare anche dei preziosi compagni di viaggio e uno di questi è sicuramente Aldo Montano.

Questa mattina, Aldo ha dimostrato ancora una volta tutto il suo sostegno a Manuel nel momento in cui lo ha aiutato a passare l'aspirapolvere in casa.

La forza d'animo di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Un gesto "semplice" che tuttavia testimonia il fatto che Aldo stia cercando di fare il possibile per far sentire Manuel parte del gruppo e quando il ragazzo gli ha fatto presente che avrebbe voluto occuparsi della pulizia del pavimento della casa, Montano non si è tirato indietro a dargli una mano.

E così, mentre Manuel passava l'aspirapolvere, Aldo spingeva la carrozzina dato che il nuotatore non avrebbe potuto fare tutto da solo.

Una scena che ha commosso gli spettatori social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6.

In tantissimi, infatti, non hanno nascosto che si tratta di una delle scene più belli che si sono viste fino a questo momento nella casa di Cinecittà.

I fan del GF Vip commossi per l'amicizia di Aldo e Manuel

"Aldo che spinge Manuel per fargli passare l'aspirapolvere: sembra una sciocchezza ma non lo è. È innegabile che questo sia il rapporto più bello e sincero quest'anno", ha scritto un utente social.

"Pur di aiutare in casa, Manuel si fa spingere da Aldo per poter passare l'aspirapolvere.

Che grande esempio e forza", ha commentato invece un altro fan social del GF Vip.

"Questa è una scena di una meraviglia assoluta", ha scritto ancora un altro spettatore social del reality show Mediaset.