Alex Belli continua ad essere al centro di nuove polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore, l'attore è stato al centro dell'attenzione per la sua lite con Aldo Montano che stava per tramutarsi in una vera e propria rissa ma anche per una battuta di pessimo gusto fatta su Manuel Bortuzzo. Come se non bastasse, in queste ultime ore, Alex si è lasciato andare anche ad un "esempio" decisamente di pessimo gusto che ha scatenato l'ennesimo caos sul web e sui social.

Nuova bufera contro Alex Belli al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Alex Belli si trovava in sauna con Jo Squillo e il suo amico Davide Silvestri e si sono ritrovati a discutere di quello che è accaduto in questi giorni con Aldo Montano.

Alex, nel bel mezzo del suo discorso, ha fatto un esempio decisamente sgradevole per spiegare la sua posizione e per condannare l'atteggiamento di Aldo Montano che, durante il loro scontro, gli ha messo le mani addosso.

Il campione olimpico è stato molto duro nei confronti dell'attore, tanto da dargli delle forti pacche sulle spalle, con lo scopo ben preciso di scatenare una sua reazione e in qualche modo riuscire ad avere uno scontro fisico.

Tuttavia, parlando con Jo Squillo e Davide, si può dire che Alex Belli ha fatto assolutamente peggio, dato che ha fatto un esempio tirando in mezzo un argomento estremamente delicato come quello della violenza contro le donne.

L'esempio di Alex sulle 'donne picchiate' scatena il caos

"Le donne sono provocatorie allora è giusto che siano picchiate dai mariti": è questa la "metafora" che Alex ha usato all'interno della casa del GF Vip per condannare l'atteggiamento del suo rivale Aldo Montano, che ha perso il controllo della situazione durante il loro scontro verbale.

"Ma cosa stai dicendo? Secondo te le donne vengono picchiate perché sono provocatorie?", ha prontamente sbottato Jo Squillo decisamente risentita e amareggiata dalle parole pronunciate dall'attore mentre Davide Silvestri chiedeva ad Alex di cambiare discorso.

La reazione di Alex Belli dopo il terribile esempio fatto al GF Vip

"Ma no, sto facendo un esempio. E' una metafora", ha prontamente ribattuto Alex Belli ma Jo lo ha incalzato dicendogli apertamente di non aver capito questa "sua metafora", tirando in ballo un tema delicato e di grande attualità, come quello legato alla violenza contro le donne.

"Io non ho provato niente, io ho detto quello che in quel momento volevo dirgli", ha proseguito ancora Alex che poi ha riportato la discussione sulla lite che c'è stata nei giorni scorsi con Aldo Montano.

Sta di fatto, però, che questo esempio di pessimo gusto fatto da Alex ha scatenato un caos sul web e sui social e in tanti ritengono che non sia idoneo per proseguire il suo percorso al GF Vip.