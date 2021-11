Alex Belli al GFVip ha fatto una confidenza personale a Sophie Codegoni. L’attore ha riferito di essere ancora molto arrabbiato con sua moglie per l’atteggiamento avuto nei confronti di Soleil Sorge. Come spiegato dal 38enne, la rabbia verso Delia Duran non passerebbe neanche se la vedesse per qualche ora all’interno della casa.

L’accaduto

Delia Duran nel vedere suo marito molto vicino a Soleil Sorge ha deciso di avere un confronto con entrambe. Mentre nei confronti di Alex, la donna è stata più accondiscende verso l‘influencer italo-americana ha sparato a zero.

Non contenta, Delia è tornata ad attaccare la gieffina nel salotto di Pomeriggio 5. Infine, nella 18ª puntata del GFVip, Sorge ha dovuto raggiungere lo studio del Reality Show per un nuovo faccia a faccia con Duran.

Lo sfogo di Belli

Parlando con Sophie Codegoni, Alex Belli ha confidato di essere ancora arrabbiato per l’atteggiamento avuto da sua moglie. Il diretto interessato ha riferito che, quando visto nella precedente puntata tra la moglie e Soleil è stato uno spettacolo indecoroso. Sulla base di quanto dichiarato il 38enne ha spiegato che se la moglie dovesse entrare nella casa per qualche ora, da parte sua ci sarebbe ancora un atteggiamento distaccato: “Ho troppa inc….”

Sebbene l’ex tronista di Uomini e donne abbia cercato di ridimensionare la vicenda, Alex non ha sentito ragioni: “Stai scherzando?”

Il gieffino esprime la sua delusione

Alex Belli non riesce a comprendere perché sua moglie abbia agito in quel modo nei confronti della 27enne italo-americana.

Inoltre, il diretto interessato ha precisato che Delia li segue h24 quindi non aveva alcun motivo per mettere in dubbio l’amicizia: “È partita di melone, ma riprenditi”. L’attore ha fatto sapere di non volerla dare vinta alla moglie. Dunque, nel momento in cui la modella dovesse tornare nella casa per un confronto, lui prima cercherà di capire come siano andate realmente le cose.

Il punto di vista di Codegoni

Secondo Sophie, Alex sta parlando in questo modo solamente perché non ha avuto modo di chiarire con la moglie. Per l’ex tronista se Delia dovesse entrare nella casa di Cinecittà per qualche ora, Belli si scioglierà nel potere riabbracciare la consorte. A quel punto l’attore ha ammesso che, quando discute con la moglie lontano dai riflettori ci vuole qualche ora prima che i due tornino a fare pace.

In un secondo momento, però, i due coniugi depositano l’ascia di guerra come se niente fosse. L’intento del 38enne è quello di spiegare a Delia Duran che tra lui e Soleil Sorge non c’è alcuna attrazione fisica ma solamente una bella amicizia nata all’interno del casa più spiata d’Italia.