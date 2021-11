Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione dopo che, in queste ore, è venuto fuori che ha dato un biglietto segreto al marito di Manila Nazzaro, prima che l'uomo abbandonasse la casa del Grande Fratello Vip 6. Tutto è accaduto nel corso dell'ultima puntata del reality show, quando Amoruso ha varcato la soglia della porta rossa per fare una sorpresa a sua moglie e Alex ne avrebbe approfittato per dargli un biglietto da far recapitare a qualcuno all'esterno, probabilmente a sua moglie Delia Duran, che in queste settimane non ha gradito l'atteggiamento del marito con Soleil Sorge.

Alex Belli e il biglietto segreto al GF Vip: scoppia la polemica

Nel dettaglio, a smascherare Alex Belli, quanto è accaduto nel corso dell'ultima puntata del GF Vip 6, è stata proprio Manila Nazzaro, la quale parlando con il resto del gruppo ha svelato che l'attore durante l'incontro che c'è stato con Lorenzo Amoruso, gli ha dato un biglietto da far recapitare all'esterno della casa a qualcuno.

Manila ha raccontato tutto a voce bassa, per evitare che la produzione potesse ascoltare la sua rivelazione e forse anche il pubblico da casa che segue la diretta del GF Vip 24 ore su 24.

Peccato, però, che in tantissimi hanno ascoltato la confessione di Manila e di conseguenza, adesso chiedono alla produzione del reality show di far chiarezza, dato che Alex potrebbe aver infranto le regole del programma cercando di mandare un messaggio a qualcuno che sta all'esterno.

Il messaggio di Alex potrebbe essere rivolto a Delia Duran

Ma cosa potrebbe aver scritto Alex Belli in questo biglietto che ha consegnato a Lorenzo Amoruso? Per i fan social del GF Vip non ci sarebbero dubbi sul fatto che la destinataria di questo messaggio potesse essere sua moglie Delia Duran.

La donna, infatti, in questi ultimi giorni ha tuonato duramente contro il marito a causa dell'avvicinamento sospetto che c'è stato in casa con Soleil Sorge, ex protagonista di Uomini e donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Delia non ha gradito minimamente questa situazione e durante il confronto col marito, non ha perso occasione per dirgli che si sente delusa e ferita dal suo modo di fare e da quelle attenzioni date a Soleil Sorge.

Il contenuto del messaggio di Alex Belli: la parodia social

Sta di fatto che, alla luce della confessione fatta da Manila Nazzaro nella casa del GF Vip, sul web hanno provato ad ipotizzare il contenuto del messaggio contenuto in quel biglietto di Alex Belli.

A farlo è stato Il Menestrelloh, celebre content creator e influencer social, il quale ha provato ad immaginare il contenuto di quel bigliettino scritto dall'attore.

"Delia, noi siamo matching. Questo è un game. Capisci? Un game. Per sempre tuo, your man", ha scritto il Menestrelloh sui social provando ad "immaginare" ciò che ha scritto Alex e utilizzando molti dei termini che lo stesso attore usa frequentemente nella casa del GF Vip.