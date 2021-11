Clima teso questa mattina all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove a tenere banco è stata l'accesissima lite tra Alex Belli e Aldo Montano, che stava per trasformarsi in una vera e propria rissa fisica. Il tutto è cominciato dopo che il campione olimpico ha scelto di affrontare a muso duro l'attore, deluso dalla visione di alcuni filmati trasmessi nel corso della puntata serale del reality show del 1° novembre. La situazione tra i due stava degenerando, al punto che gli altri concorrenti hanno dovuto evitare il peggio e poco dopo la lite, Alex non ha trattenuto le lacrime (con tanto di critiche social).

Aldo Montano perde le staffe contro Alex al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Aldo Montano il 1° novembre è stato messo al corrente di alcuni confessionali al vetriolo che Alex Belli ha fatto contro di lui, dove usava parole decisamente forti, malgrado poi in casa continuasse a dire di considerarlo un suo amico.

Il campione olimpico, questa mattina, ha scelto di mettere la parola fine a questa farsa che si è venuta a creare e così ha affrontato a muso duro Alex, chiedendogli un confronto durante il quale i toni sono stati un po' esasperati.

Alex e Aldo, infatti, nel giro di pochi minuti si sono ritrovati ai ferri corti: tra i due, Montano era quello che è apparso particolarmente furioso, tanto da arrivare a mettere le mani addosso all'attore.

Rissa sfiorata tra Aldo e Alex

Aldo, infatti, ha dato una serie di ceffoni ad Alex prima sul collo e poi sulle braccia, quasi come se volesse sfidarlo per avere un duello fisico sotto i riflettori della casa del GF Vip.

L'attore, però, non è caduto nel tranello ed è rimasto impassibile, complice anche l'arrivo di Miriana e Manila, le quali hanno intuito che la situazione stesse sfuggendo di mano ad Aldo e così lo hanno separato dall'attore, prima che questa lite si trasformasse in una vera e propria rissa infuocata.

Sta di fatto che, dopo questo acceso confronto, Aldo ha ribadito il suo pensiero: non si fida più di Alex e lo considera una persona falsa.

Alex Belli piange dopo la lite al GF Vip: i fan sbottano per un dettaglio 'particolare'

La reazione dell'attore, subito dopo questa accesissima lite avvenuta in casa, non si è fatta attendere e non ha saputo trattenere il pianto.

Con la voce rotta dalle lacrime, Alex si è sfogato con gli altri vipponi del GF Vip, ammettendo di essere ferito perché considerava Aldo un amico.

#GuendalinaTavassiAward 🚀🏆per l’ennesimo pianto a secco senza lacrime di Al€x B€lli in questa scena tratta dal film 🎥 🎬 “L’amico tradito”#GFvip pic.twitter.com/Ff7LVt8Rmn — Caciottaro🚀 (@Caustica_mente) November 2, 2021

"Prendere uno schiaffone da parte di un amico, capisci che non è facile", ha ammesso Alex.

Tuttavia questa sua reazione ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social, dato che in tanti hanno notato l'assenza di lacrime da parte di Alex, quasi come se si stesse "sforzando" per far vedere al pubblico da casa il suo dispiacere.