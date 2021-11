Alex Belli continua ad essere al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip. L'attore, ex volto di Centovetrine, viene accusato dai fan social di essere uno stratega che starebbe soltanto recitando all'interno della casa di Cinecittà. Come se non bastasse, poi, in queste ore sta facendo il giro del web e dei social, un video in cui Alex viene smascherato in merito ad una scorrettezza che ha messo in atto nella puntata del 1° novembre del GF Vip, quando ci sono state le nomination.

Alex Belli scorretto alle nomination del GF Vip

Come da tradizione, infatti, quando c'è il momento delle nomination vengono portati in casa i famosi piramidali, i quali segneranno il destino delle votazioni per i concorrenti in casa.

In base al colore del piramidale, si deciderà se dovranno fare le nomination palesi oppure in confessionale, lontani da occhi indiscreti.

Ebbene, Alex Belli durante la diretta del Grande Fratello Vip del 1° novembre, si è rivelato scorretto dato che in un momento di caos, si è messo a sbirciare i colori dei piramidali.

Ecco come Alex ha preso in giro Signorini al GF Vip

In questo modo l'attore si è messo da parte un piramidale rosso che gli avrebbe permesso di fare la nomination in confessionale.

Un gesto che non è passato inosservato al mondo social, che ha gridato alla scorrettezza di Alex che in questo modo ha preso in giro anche il conduttore Alfonso Signorini.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se, nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip, Signorini e le opinioniste faranno chiarezza su questa polemica riguardante Alex Belli, in mattinata c'è stato l'ennesimo colpo di scena in casa.

La SCORRETTEZZA di Alex Belli che approfitta di un momento di caos per scegliersi il piramidale rosso e fare la nomination in confessionale. #GFVip @GrandeFratello pic.twitter.com/JF19WqZGxW — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2021

Rissa sfiorata tra Aldo e Alex al GF Vip: volano parole grosse

Aldo Montano, infatti, si è svegliato decisamente "furioso" nei confronti di Alex, complice la visione di alcuni filmati che ha avuto modo di vedere nel corso della puntata serale del GF Vip del 1° novembre, che lo hanno lasciato senza parole.

In quei filmati, Alex non si faceva problemi a sparlare di Montano, lasciandosi andare anche a delle riflessioni piuttosto pesanti in confessionale. Tali parole non sono piaciute ad Aldo che questa mattina è tornato sull'argomento e nella casa del GF Vip è stata sfiorata la rissa.

Aldo e Alex, infatti, si sono ritrovati ai ferri corti e il campione olimpico è arrivato a provocare il suo avversario, dandogli delle forti pacche sulla spalla, quasi in segno di sfida e speranzoso di poter avere uno scontro fisico diretto con l'avversario.

Alex, però, non ha ceduto a questa provocazione ed è andato avanti per la sua strada, preferendo scegliere la strada del confronto verbale piuttosto che quella dello scontro fisico.