Alex Belli potrebbe essere espulso dal GFVip. A mettere nei guai l'attore, è stata Manila Nazzaro. Scendendo nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha confidato a Carmen Russo e Francesca Cipriani che il 38enne ha dato un messaggio a Lorenzo Amoruso. Quest'ultimo nella 17^ puntata del Reality Show era entrato nella casa per fare una sorpresa alla compagna Manila.

L'accaduto

In occasione della 17^ puntata, Manila Nazzaro ha ricevuto una sorpresa dal suo compagno. Scendendo nel dettaglio, Lorenzo Amoruso si è sottoposto in isolamente fiduciario, in modo da poter entrare nella casa più spiata d'Italia e riabbracciare l'ex Miss Italia.

Al termine della diretta, l'ex calciatore ha dovuto abbandonare il programma e tornare presso il suo domicilio.

Parlando con Francesca e Carmen, Manila si è lasciata scappare una confidenza. In particolare, l'ex Miss Italia ha chiosato a voce bassa: "Alex ha dato un bigliettino a Lore". Stando a quanto riferito dall'ex Miss Italia, l'ex attore di Cento Vetrine avrebbe scritto su un foglio un numero di telefono. Inoltre, la diretta interessata ha spiegato che questi non sono giorni facile per il coinquilino. In risposta alla rivelazione di Nazzaro, Carmen ha cercato di cambiare argomento e parlare dei suoi orecchini.

Alex Belli ha dato un bigliettino al fidanzato di Manila, ascoltate bene 🤣🤣🤣🤣 è concesso? Come giustificherà il tutto il @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/32LgUM86Dh — giuly_home_love (@CiulyL) November 10, 2021

I sospetti del web

La chiacchierata confidenziale tra Manila e le sue compagne d'avventura, non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24.

Alcuni hanno pensato che Alex Belli abbia inviato un messaggio all'esterno del reality show. Ovviamente, se la cosa venisse accertata il concorrente potrebbe essere espulso dal gioco. Ai "vipponi" è severamente vietato comunicare con l'esterno del Grande Fratello Vip.

L'ipotesi potrebbe essere che il 38enne abbia deciso di inviare un messaggio alla moglie Delia, dopo quello che è accaduto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna infatti, ha chiesto di entrare nella casa per un confronto con Alex e Soleil Sorge. Delia non ha gradito l'atteggiamento della 27enne italo-americana nei confronti del marito.

La decisione degli autori

Al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto non c'è nulla di certo sul racconto di Manila Nazzaro. Gli autori del reality show infatti, dovranno verificare o meno se Alex Belli abbia infranto il regolamento.

Nella puntata di venerdì 12 novembre, potrebbe essere proprio Alfonso Signorini a trattare l'argomento con il diretto interessato. In precedenza, il 38enne era stato accusato di avere infranto il regolamento durante le nomination. Dopo un' attenta visione delle clip, gli autori hanno constatato che Alex non ha violato il regolamento del gioco. Lo stesso Belli è stato accusato anche di avere aperto la seconda porta della casa in un momento di sconforto, ma è stato accertato che il fatto non sussiste.