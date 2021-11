Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove nel corso delle ultime ore Gianmaria ha scoperto che Alex Belli si è cimentato nella sua parodia. L'attore, infatti, in un momento di svago all'interno della casa di Cinecittà si è cimentato nell'imitazione dell'imprenditore napoletano e ha ironizzato sulla sua love story che stava nascendo con Sophie Codegoni. La reazione di Gianmaria, nel momento in cui ha scoperto ciò che stava accadendo, non è stata proprio delle migliori.

Gianmaria preso in giro da Alex Belli al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la serata di ieri i concorrenti del GF Vip si sono cimentati in un bacio e, una delle prove, prevedeva che Gianmaria desse un bacio a Sophie Codegoni, con la quale ha provato a costruire una relazione all'interno della casa di Cinecittà.

Tuttavia, la love story tra i due non è mai sbocciata e in diverse occasioni, l'ex volto di Uomini e donne ha confermato di voler pendere le distanze da Gianmaria e di voler mettere la parola fine ad ogni tipo di rapporto.

Sta di fatto che, dopo il bacio di ieri sera che Gianmaria non ha risparmiato a Sophie, Alex Belli non ha resistito nell'imitare il giovane imprenditore napoletano.

L'attore, ex volto di Centovetrine, ha tirato fuori i post-it che un po' di giorni fa, Gianmaria aveva fatto trovare sul letto di Sophie, con su scritte frasi di poesie e canzoni.

L'ironia di Alex sulla love story tra Gianmaria e Sophie

Un gesto romantico col quale Antinolfi sperava di far breccia nel cuore dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale però reagì in maniera decisamente poco carina.

"Sei un fake": è questa la risposta che Sophie diede a Gianmaria in quell'occasione, confermando ancora una volta la sua intenzione di mettere la parola fine a questo rapporto.

Ebbene, quei post-it sono stati tirati fuori da Alex Belli che non ha esitato a prendere in giro Gianmaria, proprio in compagnia della stessa Sophie che si è prestata al gioco.

"Queste sono frasi che escono dal mio cuore. le ho conservate per te gattina mia", ha esclamato Alex Belli mentre si cimentava nella parodia di Antinolfi.

Gianmaria sbotta contro Alex Belli per la parodia al GF Vip

A riportare la verità su quanto stesse accadendo in veranda alle spalle di Gianmaria, ci ha pensato Jessica che dopo aver assistito alla scena è corsa da Gianmaria per informarlo.

Francesca ha subito fatto presente ad Antinolfi che fosse opportuno intervenire e recarsi in veranda con una scusa per assistere alla scena messa in piedi da Alex.

Dopo le ennessime provocazioni Gianmaria su Sophie: vado a regalare un altra clip?!

Su Alex Belli: quell'altro scemo pensasse alla moglie e a quello che ha detto là fuori

✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/A1mma43pbF — Terry (@Terry__29) November 8, 2021

Gianmaria, visibilmente infastidito dalla situazione ha sbottato contro l'attore. "Invece di fare lo sc... pensasse alla moglie e a quello che ha detto fuori", ha sentenziato Antinolfi.