La 23^ puntata del GFVip, trasmessa su Canale 5 lunedì 29 novembre, è stata piuttosto complicata per le sorelle Selassié. Al termine della diretta, Jessica ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Patrizia Pellegrino, la 26enne ha confidato di avere il timore che la famiglia sia delusa dal loro comportamento.

Riepilogo della puntata

Quanto accaduto al Reality Show ha scosso le sorelle Selassié. In primis, le Principesse d'Etiopia hanno avuto un duro scontro con Katia Ricciarelli. In seguito, Clarissa ha dovuto abbandonare la casa per mano del televoto.

L'uscita dal GFVip della 19enne ha mandato in crisi Lulù. Quest'ultima ha avuto un attacco di panico e si è barricata nel bagno. Ma non è tutto, al termine delle nomination, Lulù è finita in nomination d'ufficio per avere pronunciato degli epiteti sulla trasmissione e sull'esito del televoto.

Lo sfogo della Principessa

Jessica Selassié nel post-puntata è crollata. Parlando con Patrizia Pellegrino, la 26enne ha fatto confidato di avere paura per quello che viene trasmesso a casa. Nel dettaglio, la più grande delle sorelle Selassié ha paura che la sua famiglia sia delusa dal loro atteggiamento: "Mio padre ci tiene che noi usciamo in un certo modo". Come spiegato dalla gieffina, nella vita reale non sono affatto così.

Dunque, il fatto di essere state descritte come persone arroganti non riesce ad andare giù a Jessica. La sorella di Clarissa e Lulù ha sottolineato di non avere mai detto di sentirsi chissà chi solamente perché hanno un titolo nobiliare.

Come un fiume in piena, Jessica ha sbottato: "Stiamo deludendo la nostra famiglia. Mio padre che ci tiene che noi usciamo in un certo modo''.

In merito allo scontro con Ricciarelli, la diretta interessata ha riferito di avere alzato la voce proprio perché non le veniva dato modo di replicare: ''Non ti fanno spiegare. Ti attaccano". Sulla base di quanto dichiarato, Jessica Selassié ha fatto sapere che non ritiene giusto il trattamento ricevuto.

Lulù: 'Mi viene da piangere'

A fare eco allo sfogo di Jessica, ci sono anche le dichiarazioni di Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha confidato di essersi sentita esclusa dai suoi compagni d'avventura, quando è stata decretata Manila salva: "Hanno fatto un tifo da stadio". Come spiegato dalla gieffina, non è stata una bella situazione: "Mi viene da piangere".

La 23enne ha spiegato che l'esultanza dei "vipponi" è sembrata come a dire che non vedevano l'ora che una tra Lulù e Clarissa uscisse dal reality show. La giovane ha fatto presente che solamente Sophie e Miriana le hanno degnate di uno sguardo di consolazione. Infine, Lulù ha ammesso di essere una persona buona, ma quando perde la pazienza non guarda più in faccia nessuno: "Mi sono rotta i cog...".