Uomini e Donne è stato tirato in ballo nella casa del GFVip. Tutto è partito da una chiacchierata tra le sorelle Selassiè. Nel dettaglio, Clarissa si è augurata che il televoto premi Sophie Codegoni visto che la scorsa estate ha sofferto per la relazione giunta al capolinea con Matteo. A quel punto, Jessica ha sostenuto che il programma di Maria De Filippi andrebbe chiuso.

L'accaduto

Mentre erano in veranda, giovedì 18 novembre, le sorelle Selassiè hanno commentato il televoto. Clarissa ha spezzato una lancia a favore di Sophie: "Speriamo che non esce".

A detta della ragazza, l'esperienza nella casa più spiata d'Italia farebbe bene all'ex tronista poiché la scorsa estate ha ricevuto delle critiche piuttosto pesante per via della relazione giunta al capolinea con Matteo Ranieri. A quel punto è intervenuta Jessica: "Secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto". In un secondo momento, la 26enne ha aggiunto: "Tutte le coppie non stanno funzionando e dopo un mese di lasciano tutti".

Ecco perché Jessica ha detto che dovrebbero chiudere uomini e donne .

Ascoltate invece di inventare cazzate perché non ha detto niente di male ha solo espresso un suo pensiero.

Curatevi la cattiveria 💩 #gfvip pic.twitter.com/jhP20SIla8 — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (@frances06455734) November 18, 2021

Di fronte alla frecciatina della Principessa, Lulù è intervenuta spiegando che capita di lasciarsi anche alle coppie che non si sono conosciute nel dating show di Maria De Filippi: "Provi a conoscere quella persona un paio di mesi e vedi come va".

Anche Clarissa non è sembrata d'accordo con il pensiero della sorella maggiore. Infine, la Lulù ha ricordato che dopo la scelta di Andrea Damante anche altre coppie hanno avuto un seguito.

Jessica perde la pazienza con Sophie

Tornando al televoto che si chiuderà venerdì 19 novembre, Jessica si è scagliata contro Sophie Codegoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutto è partito da una scatola di biscotti senza glutine: l'ex tronista in preda alla fame ha deciso di mangiare tutta la scatola. Nel vedere il cibo per celiaci terminato, Jessica ha sbottato con la coinquilina: "Ha mangiato quelli che piacevano a me, mi ha rotto il c...".

Successivamente, la 26enne ha confidato di essere sull'orlo di piangere per quanto accaduto.

La sorella di Clarissa e Lulù ha spiegato che tutti gli altri "vipponi" possono mangiare qualsiasi cosa, lei essendo celiaca invece può mangiare solamente quello il cibo gluten free.

Lulù e Manuel: la situazione attuale

Tra le sorelle Selassiè, anche Lulù è una delle grandi protagoniste. La diretta interessata si è fatta notare per l'atteggiamento oppressivo nei confronti di Manuel Bortuzzo. La conoscenza tra i due, si è interrotta nel peggiore dei modi. La scorsa settimana, il concorrente del Reality Show ha perso la pazienza con la coinquilina. Da quel momento, Manuel e Lulù sono apparsi piuttosto distanti.

A consolare e cercare di migliorare il comportamento della "vippona", ci hanno pensato proprio le sorelle Clarissa e Jessica.