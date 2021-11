Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri, intervenuta a Casa Chi - rubrica del settimanale dedicata al GFVip - ha rivelato cosa pensa del rapporto instaurato dal compagno con Alex Belli e Soleil Sorge. A detta della ragazza, l'attore non deve separarsi dai due coinquilini perché insieme si divertono molto.

Il commento di Alessia

Il pubblico del piccolo schermo ha conosciuto Alessia, fidanzata di Davide, perché nelle scorse settimane è entrata nella casa del GFVip per fare una sorpresa al compagno. Ospite di Casa Chi con Gabriele Parpiglia e altri giornalisti, la ragazza ha parlato del percorso dell'attore.

Ma non solo, ha detto cosa pensa del legame instaurato da Silvestri con il duo Sorge-Belli.

Come spiegato da Alessia Costantino, Davide deve continuare così senza avere un cambio di registro nei confronti dei due coinquilini: "Se gli consiglierei di staccarsi da Soleil e Alex? Non si deve staccare da loro, si diverte e sono molto spensierati". La giovane ha fatto sapere che il trio propone delle cose artistiche molto carine all'interno del Reality Show. Alessia ha anche precisato che non si riferisce alla chimica artistica di cui spesso parla Alex Belli. Per questo motivo la diretta interessata ritiene che non abbia alcun senso interrompere il rapporto di amicizia instaurato tra le mura della casa più spiata d'Italia.

'Lui è una persona leale'

La fidanzata dell'attore ha fatto sapere che nel momento in cui Davide non la pensa più come Alex e Soleil, non ha problemi a dire la sua. In merito al suo compagno, Alessia ha spiegato di fidarsi ciecamente del 40enne: "Lui è una persona leale". La diretta interessata ha riferito che Silvestri le ha sempre portato un grande rispetto, quindi non dubiterà mai di lui mentre si trova "recluso" nella casa del GFVip.

Alessia Costantino ha fatto sapere che il gieffino sa mettere un muro e non lo fa oltrepassare mai a nessuno.

La vita privata dell'attore

Prima di concludere la chiacchierata social, Alessia Costantino ha spiegato che il suo compagno non ha sofferto per essersi allontanato dal mondo dello spettacolo. Al contrario, ne ha approfittato per studiare e intraprendere una professione che lo facesse sentire realizzato.

La giovane ha precisato che il 40enne ha studiato molto prima di raggiungere il suo sogno.

Davide Silvestri è il cugino di Kekko dei Modà. A proposito del rapporto di parentela tra i due, Alessia ha fatto sapere di essere in possesso di un video girato dall'attore. Come riferito dalla diretta interessata un giorno, se Davide doovesse avere dei problemi di salute gravi, dovrà mostrare il filmato al cantante dello storico gruppo musicale.