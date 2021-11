Jessica, Lucrezia (detta Lulù) e Clarissa Selassié sono finite al centro dell'attenzione. Nella notte tra mercoledì 24 novembre e giovedì 25, le tre concorrenti del GFVip hanno ricevuto un biglietto misterioso. Stando alle indiscrezioni, il messaggio potrebbe essere stato recapitato dalla loro mamma.

L'accaduto

Agli occhi dei telespettatori della diretta h24, non è passato inosservato un episodio riguardante le sorelle Selassié. Mentre Lulù era nella zona beauty per lavare i denti, è stata raggiunta da Clarissa. A quanto pare, le due hanno ricevuto un biglietto.

A quel punto, Clarissa è corsa a chiamare Jessica per mostrarle quanto stava accadendo. Dal video presente sul web, non si capisce cosa stiano dicendo le ragazze. Tra le frasi frammentarie, si sente solamente dire a Clarissa: "Ci vuole bene". Mentre Jessica ha sfoggiato un bel sorriso, la più piccola delle Principesse si è mostrata con gli occhi lucidi. In un secondo momento, le tre ragazze sono state raggiunte da Gianmaria. La più grande delle sorelle Selassié ha mostrato il biglietto al coinquilino e poi lo ha riposto con cura in un astuccio per trucchi.

L'autore del biglietto potrebbe essere la mamma delle Principesse

Tra i telespettatori che hanno assistito alla scena, sono sorti numerosi dubbi. Il messaggio potrebbe essere stato recapitato dalla mamma delle Principesse d'Etiopia. Altri utenti invece, hanno ipotizzato che sia stata Jo Squillo a farle recapitare il biglietto poiché molto legata alle tre ragazze.

Al momento non è chiaro come sia potuto arrivare il biglietto al GFVip. Come da regolamento, all'interno della casa più spiata d'Italia non può essere introdotto nulla dall'esterno se non la spesa settimanale. Dopo l'accaduto infatti, le sorelle Selassié sono state chiamate in confessionale.

Jessica, Clarissa e Lulù sono diventate tre concorrenti del GFVip

In occasione della 20^ puntata del GFVip, Alfonso Signorini aveva annunciato un importante cambiamento per le sorelle Selassié. Durante la 21^ puntata, in onda lunedì 22 novembre, il conduttore del Reality Show ha annunciato la separazione delle Principesse d'Etiopia. Dunque, da oggi in poi le tre ragazze non giocheranno più come unico concorrente ma separatamente.

Mentre prima le tre ragazze potevano far leva una sul sostegno dell'altra, ora potranno nominare gli altri "vipponi" separatamente. Ma non è tutto, anche loro potranno essere nominate singolarmente. D'altronde in varie occasioni, le tre sorelle avevano espresso il desiderio di giocare da sole in modo da poter ragionare separamente sugli altri compagni d'avventura visto che ognuna ha instaurato un legame differente con i coinquilini.