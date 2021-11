Venerdì 26 novembre, su Canale 5, c'è stata la 22^ puntata del GFVip. Al momento delle nomination Lulù Selassié ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La 23enne ha spiegato di non essere d'accordo con le immunità "regalate" ai concorrenti. La diretta interessata ha fatto sapere che non è facile votare tra poche persone, quando il concorrente che voleva nominare è risultato immune per l'ennesima volta.

Il botta e risposta

Nella puntata di ieri, le concorrenti del parterre femminile si sono ritrovate a fare delle nomination palesi nella stanza Super led.

Miriana Trevisan essendo la preferita del pubblico è risultata immune. Ma non è stata la sola: le opinioniste hanno fatto il nome di Francesca Cipriani mentre i "vipponi" hanno optato per Katia Ricciarelli.

Al momento delle nomination, Lulù ha deciso di dare un voto a Manila. Tuttavia, la 23enne ha spiegato di non avere alcuna motivazione. A quel punto Signorini ha rimproverato la gieffina, spiegando che questo suo comportamento non può essere più tollerato: "Vai fuori dal GFVip, arrivederci e grazie".

Lo sfogo della Principessa

Di fronte al rimprovero del conduttore, Lulù Selassiè ha cercato di spiegare la sua posizione. La diretta interessata ha fatto sapere che ogni settimana la scelta dei concorrenti nominabili è sempre più difficile, poiché ci sono sempre degli immuni: "Se voi continuate, noi non riusciamo a nominare chi, in realtà, vorremmo nominare".

A quel punto Signorini con tono piccato ha fatto notare alla gieffina che, sono proprio i concorrenti della casa a decidere il coinquilino preferito. La sorella di Jessica e Clarissa, però, non è sembrata d'accordo. La 23enne infatti, ha ribadito che il preferito lo decide la maggioranza. Dunque, spesso accade di ritrovarsi con un "vippone" immune anche se non si è d'accordo: "Nella mia lista magari quei nomi non ci stanno".

In effetti, escludendo le sorelle, Lulù poteva scegliere di nominare solamente una tra Soleil e Manila visto che Miriana, Katia e Francesca erano immuni mentre Sophie e Carmen hanno un ottimo feeling con lei.

Clarissa Selassié in lacrime

Parlando con Miriana Trevisan della sua nomination, Clarissa è scoppiata in lacrime. La diretta interessata ha confidato di sentirsi esclusa dal gruppo solamente per la sua giovane età: "Siccome sei piccola, non puoi parlare, non puoi dire che hai sofferto e che hai avuto una vita difficile?" La gieffina ha fatto presente che con Sophie si trova bene perché sono coetanee, ma questo non significa che la nomination a Manila sia frutto di un "accordo" tra sorelle.

Infine, la diretta interessata ha fatto sapere di essersi trovata in difficoltà rispetto alle sue sorelle perché era la prima nomination da concorrente singola.