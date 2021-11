Maria Monsè - entrata lunedì 22 novembre al GFVip - ha avuto una chiacchierata confidenziale con Soleil Sorge. Scendendo nel dettaglio, la nuova gieffina ha espresso la sua opinione sullo scontro avuto tra l'influencer italo-americana e Delia Duran - moglie di Alex Belli. Secondo Monsè, la modella sudamericana non vedeva l'ora di fare quel "teatrino".

Il precedente

Delia Duran dopo essersi ingelosita del legame instaurato tra il marito e Soleil, ha deciso di entrare nella casa del GFVip per un confronto-scontro. La modella anziché chiarire con Belli ha chiesto di incontrare l'influencer italo-americana.

Nello studio dove viene trasmesso il Reality Show le due donne se ne sono dette di tutti i colori. Mentre Delia ha accusato la 27enne di non avere messo dei paletti con un uomo sposato, Sorge ha sostenuto che Duran abbia fatto una pessima figura chiedendo di incontrare lei.

Il commento di Monsè

Parlando con Soleil, la nuova concorrente del GFVip 6 ha detto la sua sul confronto-scontro Sorge-Duran. Secondo Maria, la moglie di Alex si sarebbe preparata un discorso ad hoc per mettere in cattiva luce la 27enne italo-americana. Come ha spiegato la new entry, Soleil è arrivata in studio come una "vittima sacrificale" ma in realtà ne è uscita a testa alta. Maria ha rivelato di non essersi persa neanche una virgola di quello scontro.

Poi, ha lanciato una stoccata a Delia: "Quella non vedeva l'ora di fare questa cosa".

A detta della showgirl, Duran anziché essere gelosa dell'aspetto fisico della "rivale" dovrebbe fare un mea culpa per quello che è lei dentro. Dagli occhi di un telespettatore, la moglie di Alex si è autodistrutta, mentre Soleil ne è uscita vittoriosa.

Infine, la diretta interessata ha lanciato una stoccata alla modella sudamericana: "Mi chiedevo come abbia conquistato Alex... che ha Delia più di Soleil?".

Delia Duran si trova in quarantena

Dopo l'ennesimo confronto-scontro tra Soleil e Delia, Alex Belli ha dato adito ad un duro sfogo. Il diretto interessato ha espresso il desiderio di non volere più vedere la moglie sotto i riflettori del GFVip.

A quanto pare, però, la modella sudamericana si sta preparando per tornare nella casa più spiata d'Italia. Nella puntata di Mattino 5, in onda mercoledì 24 novembre, Federica Panicucci ha dichiarato: "Delia si trova in quarantena".

Insomma, la moglie di Alex Belli è pronta a tornare nella casa più spiata d'Italia. Questa volta, la modella cercherà di avere un chiarimento con il marito. In un primo momento, la diretta interessata aveva chiesto di entrare per avere una notte di passione con l'attore, ma poi la situazione è cambiata. A questo punto non resta che attendere per capire quale sarà la reazione del concorrente.