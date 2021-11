Katia Ricciarelli è stata protagonista di un nuovo scivolone al GFVip. Nel dettaglio, la cantante lirica ha paragonato Lucrezia Selassié ad una mendicante solamente perché va sempre in giro con una borsetta.

L’accaduto

Mentre tutti i concorrenti si stavano preparando per la 23ª puntata del GFVip, Katia Ricciarelli ha pronunciato una brutta frase ai danni di Lulù. Tutto è partito dal fatto che la 23enne va sempre in giro con una borsetta. La cantante lirica ha chiosato: “Sembri una che chiede la carità”. Il termine utilizzato dalla 75enne è in dialetto veneto “pendona” che tradotto è sinonimo di “mendicante”.

L’intervento di Salemi

La frase infelice di Ricciarelli ai danni di Lucrezia, non è passata inosservata a Giulia Salemi. L’ex concorrente del GFVip, su Instagram, ha lasciato un commento critico sotto la pagina ufficiale del Reality Show. Giulia ha fatto sapere che nella puntata odierna di GFVip Party difenderà pubblicamente la 23enne etiope. Poi, ha ammonito l’atteggiamento della cantante lirica: “Stanno davvero tutti esagerando con Lulù sia davanti che alle spalle”. Infine, la diretta interessata si è chiesta il perché di tutta questa cattiveria nei confronti della ragazza.

Nelle scorse ore, l’influencer italo-persiana si era scagliata contro l’ex moglie di Pippo Baudo per l’atteggiamento avuto verso Miriana Trevisan.

Senza peli sulla lingua, la ragazza ha parlato di ipocrisia visto che Ricciarelli ha fatto la morale per una nomination alla showgirl, ma poi ha nominato la sua amica Soleil Sorge senza neanche averglielo confessato. Nei giorni scorsi invece, Salemi aveva spezzato una lancia a favore di Sophie Codegoni proprio perché si era schierata con Miriana.

Secondo Giulia, nella casa tutti avrebbero paura di andare contro Katia.

Davide, Alex e Manuel contro le sorelle Selassié

Le sorelle Selassié sono finite al centro di alcune critiche da parte dei loro coinquilini. Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri hanno sostenuto che a volte le tre ragazze sono maleducate. Secondo il nuotatore, non lo farebbero con cattiveria ma i loro atteggiamenti mancherebbero di rispetto ai “vipponi”.

A quel punto Davide ha fatto sapere che una volta si è impuntato per entrare in bagno e non l'ha dato vinta alla ragazza. Montano invece, ha fatto sapere che spesso le sorelle lasciano una sedia in mezzo alla veranda inpedendo a Manuel di andare in giardino.

Sebbene i tre gieffinisi sono ritrovati d’accordo, il pensiero su Jessica è stato differente. Davide ha affermato che Clarissa e Lulù dovrebbero prendere esempio dalla sorella maggiore anziché offenderla durante le lite. Poi, il diretto interessato ha detto che la 29enne ha una grande pazienza.