Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata serale di lunedì, gli animi si sono infuocati e anche per Gianmaria Antinolfi è arrivato il momento della resa dei conti finale. L'imprenditore napoletano, infatti, ha scelto di mettere la parola fine al suo rapporto con Sophie Codegoni e tra i due c'è stata un'accesa lite in casa sotto gli occhi di Miriana Trevisan e Jessica.

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip: Gianmaria contro Sophie Codegoni

Sophie stava parlando con le due inquiline di quello che era accaduto nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, a proposito delle ultime dinamiche che ci sono state con Gianmaria.

L'imprenditore napoletano, sentendosi chiamato in causa, ha scelto di intervenire a muso duro nella conversazione e a quel punto tra i due è nata una lite.

"Io non ho più niente da dirti da parecchio. Dopo quella pugnalata alle spalle di ieri", ha sbottato Gianmaria rivolgendosi a Sophie mentre l'ex tronista di Uomini e donne spiegava che per lei questo capitolo era ormai chiuso. "Ho capito che sei una persona che ha una povertà di animo che supera qualsiasi altra cosa", ha sentenziato Sophie che ha così punzecchiato l'imprenditore.

'Dovevo ascoltare Soleil', sbotta Gianmaria contro Sophie al GF Vip

"Io dovevo ascoltare Soleil fin dal primo giorno", ha prontamente ribattuto Antinolfi il quale sembra essersi pentito di non aver dato retta ai consigli di Soleil.

Quest'ultima, in un primo momento, gli aveva consigliato di tenersi alla larga dall'ex tronista di Uomini e donne, non fidandosi delle sue parole e del suo di fare in casa. "Piedi per terra, perché se cadi almeno non ti fai male. Vola basso. L'umiltà nella vita è fondamentale", ha sbottato Sophie chiudendo la lite con Gianmaria avvenuta nel pomeriggio del 2 novembre.

Ma questo non è stato l'unico scontro di oggi avvenuto all'interno della casa del GF Vip, dato che in mattinata c'è stato spazio per un acceso diverbio che ha visto protagonisti Aldo Montano e Alex Belli.

Aldo e Alex sfiorano la rissa nella casa del GF Vip 6

I due sono arrivati ai ferri corti, dal momento che il campione olimpico non ha gradito alcune affermazioni che l'attore ha fatto in confessionale sul suo conto.

Di conseguenza, Aldo ha affrontato a muso duro Alex e tra i due sono volate parole grosse, al punto che si è temuto anche lo scontro fisico. I due protagonisti del Grande Fratello Vip sono arrivati a sfiorare la rissa tra le mura domestiche della casa di Cinecittà ed è stato necessario l'intervento di altri vipponi che sono intervenuti per placare gli animi e far sì che Aldo mollasse la presa nei confronti del suo "avversario".