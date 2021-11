Dopo la 19ª puntata del GFVip è scoppiata una polemica mediatica relativamente a delle affermazioni di Alfonso Signorini sul tema dell’aborto. Il conduttore del reality, in particolare aveva affermato di essere contro ogni forma di aborto: il suo pensiero ha spaccato l’opinione pubblica, in particolare sui social network.

Sulla vicenda è intervenuto anche Tommaso Zorzi. A detta dell’ex gieffino, ogni donna ha il diritto di scegliere.

Che cosa ha detto precisamente Signorini

Tutto è nato quando Alfonso Signorini, parlando con Giucas Casella, ha affrontato il tema della maternità, anche se il discorso era iniziato parlando di cani.

Il conduttore ha infatti detto - volendo fare uno scherzo al mentalista - che presto Nina, la cagnolina di Casella, potrebbe dare alla luce la sua prima cucciolata. A quel punto però il 72enne ha fatto presente che Nina potrebbe anche abortire. Ma il conduttore ha detto: “Noi siamo contro ogni forma di aborto, anche se si tratta di animali”.

Queste dichiarazioni del conduttore hanno scatenato una polemica sui social network, sulla quale si sono espressi anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

La stoccata di un ex gieffino

Tra i vari personaggi che sono intervenuti sulla questione legata all’aborto c’è stato anche Tommaso Zorzi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, su Instagram, ha spiegato che essendo un uomo la questione non sarebbe affare suo.

Tuttavia, semmai dovesse rinascere donna, la sua opinione potrebbe contare qualcosa. In qualità di giovane uomo, Zorzi si è comunque sentito di dire: “Ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere”.

In una seconda stories, Tommaso Zorzi ha riportato una nota del movimento femminista “My body, my choice”.

Nel dettaglio, il movimento sostiene che nessun uomo deve sentenziare cosa decide di fare una donna con il suo corpo. Secondo Zorzi tutto sarebbe racchiuso in quelle parole.

Endemol Shine si dissocia, il conduttore ribadisce la sua posizione

Fra chi ha preso posizione vi è anche Selvaggia Lucarelli, che ha affermato: "Abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne".

Sulla vicenda, è apparsa anche una nota della Endemol Shine in cui dichiara di dissociarsi dalle affermazioni del conduttore "Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell'aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Ital esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse".

In queste ore, intanto, Alfonso Signorini è tornato sul fatto e ha spiegato di essere sempre stato a favore della libertà di pensiero e di espressione. Dunque, non comprende il motivo della polemica che lo ha coinvolto, dal momento che ha solamente detto cosa pensa sul tema dell’aborto. Il conduttore ha fatto sapere, tramite il suo profilo Twitter, che questa è una delle battaglie che porta avanti da sempre insieme a quella per i diritti civili.