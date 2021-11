Nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 dell'8 novembre si è tornato a parlare del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, dopo che la moglie dell'attore ha puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne. Ebbene, l'attacco di Delia Duran è proseguito anche a Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara d'Urso dove si è lasciata andare a nuove considerazioni poco carine nei confronti di Sorge. La reazione di Soleil, che ha avuto modo di vedere questo ennesimo sfogo di Delia non è stato positivo e subito dopo la puntata ha sbottato tirando in mezzo anche la conduttrice partenopea.

La moglie di Alex continua ad attaccare Soleil da Barbara d'Urso

Nel dettaglio, dopo aver affrontato Soleil "faccia a faccia" nella casa del GF Vip, Delia è approdata nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso dove ha proseguito dicendo che per lei, l'ex protagonista di Uomini e donne, sarebbe una "gattamorta" dato che ci sta provando col marito.

"Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito", ha sbottato Delia nel corso della sua nuova intervista a Pomeriggio 5.

Alfonso Signorini ha mostrato tale sfogo di Delia a Soleil e, subito dopo la puntata, Sorge si è sfogata ed ha puntato il dito contro la moglie di Alex Belli.

La reazione di Soleil al GF Vip: cita anche Barbara d'Urso

"Conosco Barbara e quello era un momento di tensione. So cosa è successo. Delia mi stava attaccando sicuramente", ha ammesso Soleil aggiungendo di aver capito ciò dal fatto che la conduttrice in quel momento non stesse ridendo e quindi non era "serena" nel gestire quello spazio.

"Lei ha preso una strada chiara contro di me", ha sbottato ancora Soleil Sorge dopo aver ascoltato le ultime dichiarazioni di Delia Duran in tv, aggiungendo poi di non essere mai stata una "gattamorta" e rigettando così al mittente tutte le accuse che le sono state fatte dalla moglie di Alex Belli.

Soleil Sorge sbotta duramente contro la moglie di Alex Belli

A tal proposito, Soleil ha ammesso di iniziare ad essere stufa di questi attacchi da parte di Delia nei suoi confronti e che, se dovesse continuare così anche nei prossimi giorni, lei non ci penserà su due volte a difendersi.

"Non esiste che una in tv mi insulti", ha sbottato Soleil che ormai non gradisce più il modo di fare della moglie di Alex Belli e, questa situazione, potrebbe incrinare anche il rapporto tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e l'attore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succederà a questo punto nel corso delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip? Delia potrebbe rientrare nuovamente nella casa di Cinecittà per avere un nuovo confronto con Soleil? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.