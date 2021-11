Giorgio Manetti era stato invitato a entrare nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, tuttavia il personaggio televisivo ha deciso di rifiutare e in queste ore ha spiegato i motivi che lo hanno portato a tale decisione.

Perché Giorgio Manetti ha rifiutato di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip

Durante l'intervista a SuperGuidaTv, l'attore e manager Giorgio Manetti ha ammesso di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini dopo la conversazione con lo staff del programma.

“Ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione”

Manetti ringrazia il Grande Fratello, ma l'attore decide declinare l'offerta: "Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me".

Giorgio ha ammesso che entrare nella casa sarebbe una forzatura. L'idea di essere 24 ore al giorno sotto gli occhi del pubblico italiano non è un'esperienza che l'ex personaggio di Uomini e Donne desidera fare. Manetti, dopo la sua esperienza nel cast del film “Uno Strano Weekend al Mare” preferisce quindi concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera attoriale.

Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne

L'attore ha inoltre affermato che non intende tornare a Uomini e Donne: l'esperienza cinematografica segna per lui un confine ricco di nuove possibilità. Il fiorentino spiega di essere felice per aver avuto l'occasione di essere qualcos'altro all'infuori di “Giorgio” e spende parole di encomio anche per il collega Sossio, giudicandolo molto bravo nell'interpretazione del suo personaggio.

Il volto di Giorgio Manetti giungerà quindi in varie sale cinematografiche italiane e l'attore informa che il film sarà presto disponibile anche su Amazon Prime.

Curiosità su Giorgio Manetti

Giorgio Manetti nasce a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, il 25 Aprile 1956, sotto il segno zodiacale del Toro; è alto 1 metro e 80.

Ama viaggiare e il suo spirito libero è stato spesso notato al punto che sul noto programma televisivo Uomini e Donne è stato soprannominato il “Gabbiano”.

A soli 13 anni ha iniziato a lavorare come parrucchiere finché, dopo diverse esperienze, riesce a diventare manager. Il suo volto diventa noto al pubblico italiano a seguito della partecipazione al programma "Uomini e Donne" di Maria de Filippi, in cui nel corso delle varie edizioni inizia una relazione con Gemma Galgani.

Nel 2018 abbandona il programma e torna con la sua ex Veronese.

Manetti ha un cane a cui è molto affezionato, ama i cavalli e sogna spesso la California. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono gli intramontabili Mina, Lucio Battisti, Elvis Presley e Michael Jackson. Nel 2021 è tornato single, recentemente ha ammesso di nutrire un interesse nei confronti di Isabella Ricci.