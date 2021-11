Giulia Stabile ha regalato ai suoi fan un po' della sua arte omaggiando al contempo il fidanzato Sangiovanni. La ballerina vincitrice di Amici 20 ha postato una breve Instagram Stotry in cui balla con Simone Nolasco, suo mentore ai tempi del talent e ad oggi collega e amico, in cui balla sulle note di 'Perso nel buio'. L'ultima hit dell'artista vicentino, che vede la sua prima collaborazione con Madame, accompagna i passi dei due professionisti del programma di Maria De Filippi. Il video è stato graditissimo dai sostenitori di Giulia, che non perde occasione di lanciare messaggi positivi attraverso la sua arte.

La ballerina emoziona i fan ballando con Simone

'Giulia e Simone per Perso nel buio, grande dono': questo è il tenore dei messaggi dei fan di Giulia Stabile su Twitter dove il video Ig in cui la romana diciannovenne danza con il nuovo singolo di Sangiovanni in sottofondo è stato ripostato moltissime volte. Così come accaduto per Raggi gamma, i passi che Stabile muove sulle canzoni del fidanzato acquisiscono una grande importanza agli occhi dei fan dei singoli artisti ma anche della coppia. Giulia ha creato la coreografia ufficiale di Malibù, oltre ad essere co-protagonista del videoclip con Sangio, ha ballato anche sul palco di Radio Italia sulle note di Tutta la Notte: insomma, il connubio artistico tra i due giovani, anche se a distanza prosegue.

Giulia, inoltre, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di instaurare ottimi rapporti con i suoi colleghi di lavoro, Se nell'ultima intervista per Tv Sorrisi e Canzoni la ballerina ha dichiarato di sentire spesso in privato Belen Rodriguez, con la quale condivide il tavole dei conduttori di Tu sì que vales, giunto ormai alla finale, con Simone il rapporto di amicizia è nato già quando lui era solo il suo maestro.

Per tutto il periodo di Amici , Nolasco ha seguito il percorso artistico di Giulia, spronandola quando necessario. Successivamente, i due hanno condiviso l'esperienza del 'Carla Fraci Mon Amour', spettacolo dedicato alla grande etoile in cui hanno ballato in coppia.

Giulia e Sangiovanni uniti dall'arte

Sangiovanni apprezzerà l'omaggio della fidanzata?

D'altra parte, anche Simone stesso ha espresso di recente sui social il suo apprezzamento per il cantante, sottolineandone l'importanza dei messaggi trasmessi. Sicuramente, Sangio apprezzando la fidanzata in primis come artista non potrà che gradire la breve ma intensa coreografia creata dai due ballerini.

Tra l'altro non è passato inosservato un certo parallelismo tra gli artisti che cantano e quelli che ballano. Se Madame è stata la prima a credere nel talento di Sangiovanni diventandone il punto di riferimento, lo stesso si può dire per Simone che ha lavorato per mesi con la diciannovenne. Insomma, pochi secondi di video hanno scatenato nei fan commozione e apprezzamento per l'arte in ogni sua forma,