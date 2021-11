Il Grande Fratello Vip 6 continua a tenere banco e, in queste ultime giornate, si sta parlando con sempre più insistenza del caso Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show Mediaset, durante l'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, si è reso protagonista di una dichiarazione che non è passata inosservata e legata ad un tema molto delicato come quello dell'aborto. Frasi che hanno spinto la Endemol Shine Italy, casa di produzione del reality show, a prenderne le distanze con un comunicato stampa ufficiale ma a quanto pare a Mediaset, il clima non sarebbe affatto tranquillo.

Bufera su Alfonso Signorini dopo le frasi sull'aborto al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le affermazioni di Signorini sull'aborto hanno scatenato il panico sul web e sui social: in tantissimi si sono scagliati contro il conduttore, chiedendo addirittura a Mediaset di intervenire e di prendere dei provvedimenti.

Il padrone di casa del GF Vip, nel corso della diretta di venerdì sera, ha preso le distanze da "ogni forma di aborto": parole che non sono passate inosservate sui social e che hanno scatenato il panico.

Endemol, casa di produzione del reality show, ha diffuso un comunicato stampa ufficiale col quale prendevano le distanze dalle parole di Signorini, sottolineano il fatto che quello fosse solo ed esclusivamente il pensiero del conduttore e non del gruppo di lavoro che collabora nella realizzazione del programma.

Si parla di 'aria di tempesta' a Mediaset sul caso GF Vip 6

A quanto pare, però, questo comunicato stampa avrebbe creato, secondo quanto scritto da Dagospia, un po' di caos a Mediaset.

Stando ai retroscena riportati in queste ore sulle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, in queste ore si respirerebbe "aria di tempesta" tra Mediaset ed Endemol per questo comunicato che sarebbe uscito un po' troppo frettolosamente.

Insomma il clima non sarebbe dei migliori nel dietro le quinte del reality show di Canale 5 che, intanto, è stato già prolungato dopo i buoni ascolti registrati nel corso di queste settimane.

Mediaset prolunga il Grande Fratello Vip 6: ecco quando finirà

Nei giorni scorsi, infatti, Mediaset ha diffuso un comunicato stampa ufficiale, con il quale confermavano la notizia del prolungamento di questa sesta edizione del GF Vip.

Il reality show di Alfonso Signorini, quindi, non chiuderà i battenti a dicembre così come si era pensato in un primo momento, ma andrà avanti fino al prossimo marzo 2022.

Una sesta edizione che avrà la durata record di ben sei mesi e che si appresta ad entrare nella storia del GF Vip, come la più lunga di sempre, in attesa poi di scoprire il futuro in merito ad una eventuale settima stagione.