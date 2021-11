Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 dove, nel corso delle ultime ore, c'è stato un acceso scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Tutto è partito dopo che la showgirl, nel corso della puntata serale di ieri sera del reality show, ha fatto proprio il nome della cantante lirica per mandarla in nomination, scatenando la sua ira funesta. A distanza di ore, Katia è tornata a parlare di quell'episodio ed ha "minacciato" addirittura di tirare una sberla alla sua rivale.

Si accende lo scontro tra Katia e Miriana al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il clima tra Katia e Miriana si è infiammato durante l'ultimo appuntamento in diretta del Grande Fratello Vip, quando l'ex volto di "Non è la Rai", ha deciso di mandare in nomination proprio la cantante lirica.

La reazione di Katia non è stata affatto delle migliori, al punto che già in diretta ha sbottato contro la showgirl, dandole della finta "Maria Goretti" e poi apostrofandola come una "traditrice" che la stava prendendo per i fondelli.

Insomma l'ex moglie di Pippo Baudo ha dimostrato di non aver per niente gradito questa nomination, complice anche il fatto che si trovi realmente a rischio eliminazione in vista della prossima puntata serale del reality show Mediaset in programma venerdì 26 novembre su Canale 5.

La dura frase di Katia contro Miriana al GF Vip

A distanza di ore da quella lite che c'è stata sia in diretta sia nel post puntata con Miriana, Katia Ricciarelli parlando con Patrizia Pellegrino e Alex Belli, ha dimostrato di non aver ancora digerito il gesto della showgirl.

La cantante, infatti, è tornata a sbottare e sparlare della sua nemica Trevisan, al punto da "minacciare" di poterle dare anche una sberla nel caso in cui si fosse avvicinata a lei.

"Non alza nemmeno lo sguardo che se viene qui le do una sberla che le cavo i denti", ha sbottato la Ricciarelli furiosa mentre Alex e Patrizia Pellegrino si sono lasciati andare ad un sorrisino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Possibile un nuovo acceso scontro tra Katia e Miriana nella casa di Cinecittà

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che si respira in queste ore all'interno della casa del GF Vip e non si esclude che, nel corso delle prossime ore, possa esserci anche un nuovo acceso confronto in casa tra Katia e Miriana, dato che le due donne non hanno ancora avuto modo di parlarsi dopo quello scontro in diretta.

Cosa succederà a questo punto? Katia Ricciarelli riuscirà a "perdonare" la sua nemica Miriana Trevisan dopo il torto subito di questa nomination inaspettata oppure tra le due protagoniste del reality show, tornerà ad infiammarsi la polemica? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.