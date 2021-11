Alex Belli al GF Vip è finito al centro delle critiche per la sua battuta poco felice sulla disabilità di Manuel. I fan stanno inondando i social di commenti contro l'attore, chiedendone la squalifica immediata. Qualche ora fa è arrivata anche la replica del padre di Manuel: ''Lui è caduto e si è rialzato, la tua è stata una caduta di stile''. A mettere in difficoltà Alex sono ora le stories della sua ex Mila Suarez che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha fatto delle dichiarazioni davvero forti.

GF Vip, Alex Belli e Soleil sempre più vicini, la reazione di Delia Duran

In questi giorni Delia Duran non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza per la vicinanza di Alex Belli a Soleil. I due sono sempre più complici e anche lo stesso Alex ha ammesso di avere una grande affinità e attrazione nei confronti di Sorge, aggiungendo che se non fosse stato sposato ci sarebbe anche stato qualcosa di più.

Il comportamento di Alex Belli all'interno della casa del Gf Vip sta indisponendo non solo Delia ma anche il pubblico e, in particolar modo, dopo la battuta infelice fatta a Manuel riguardo la sua disabilità: ''Prima o poi cadono tutti, anzi no, Manuel non può cadere'', ha detto l'attore, chiudendo la sua infelice battuta con una risata che ha gelato i presenti.

A movimentare le acque ci ha pensato anche Mila Suarez, con le sue dichiarazioni decisamente compromettenti.

Mila Suarez: 'Ho deciso di andarmene via perché ero al limite'

La modella, ex di Alex Belli, ha postato delle stories su Instagram che stanno facendo discutere molto e che gettano ombre sull'attore. Mila Suarez ha esordito dicendo di essere molto contenta del fatto che i fan le stanno credendo e dandole fiducia: ''Io non parlo a caso''.

Mila ha poi parlato della fine della relazione con Alex Belli, decisamente turbolenta: “Quando io ho deciso di andarmene via ero arrivata al limite, non ce la facevo più''.

La bella Suarez ha poi aggiunto altri particolari: ''Alex pregava che io tornassi per salvarlo da lei'', riferendosi a Delia Duran.

Parole molto dure quelle di Mila Suarez, che non saranno esenti da conseguenze.

Con tutta probabilità, Alfonso Signorini ne parlerà nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 5 novembre.

Alex Belli nella bufera rischia l'eliminazione dal GF Vip

La modella, riferendosi al matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran ha aggiunto: ''Loro non sono sposati'', accusando il suo ex di voler fare solo del Gossip.

Mila ha poi detto di aver trovato la felicità lontano dall'attore, con il quale era impossibile portare avanti una relazione basata sull'amore e sul rispetto reciproco. Staremo a vedere cosa replicherà Alex Belli, qualora venga a conoscenza delle dichiarazioni della ex.