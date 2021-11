Prosegue l'avventura del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini, nel corso dell'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, ha anticipato che nel corso delle prossime settimane ci saranno ben 10 nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e si metteranno in gioco in questa avventura. Una sorta di "secondo cast" che arriverà in supporto degli attuali vipponi per portare avanti questa sesta edizione del reality show fino a marzo 2022, quando è prevista la finalissima. Tra i candidati in pole position spiccano i nomi di Adelaide De Martino e Giulio Raselli.

Previsti 10 nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che nel corso delle prossime settimane di messa in onda del reality show Mediaset, ci sarà spazio per l'entrata in casa di ben 10 nuovi concorrenti che si metteranno in gioco sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

I primi ingressi ci saranno già nel corso della puntata serale di lunedì 22 novembre, così come ha svelato lo stesso Alfonso Signorini, che ha voluto dare questo annuncio anche ai vipponi stessi del suo reality show.

Il padrone di casa del GF Vip li ha "messi in guardia" ed ha annunciato loro che ci saranno delle personalità pronte a portare scompiglio tra le mura domestiche di Cinecittà.

Chi entrerà nella casa del GF Vip: i nomi in lizza

Ma chi saranno i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa del GF Vip 6? Per la puntata di questo lunedì 22 novembre, si vocifera che ad entrare in casa dovrebbero essere due showgirl e protagoniste dello spettacolo italiano.

Trattasi di Patrizia Pellegrino e Maria Monsé: per la prima si tratta di un debutto nel cast del reality show di Signorini mentre per la seconda si tratta di un ritorno, dato che già in passato ha avuto modo di partecipare ad una edizione del GF Vip in onda sempre su Canale 5.

E poi ancora tra i nomi degli altri concorrenti in lizza per entrare nella casa di Cinecittà, spicca quello di Adelaide De Martino, nota per essere la sorella del ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Da Uomini e donne in lizza Giulio Raselli

Tra i candidati spiccano anche due ex volti di Uomini e donne: trattasi di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, che andranno così ad aggiungersi a Soleil Sorge e Sophie Codegoni, anche loro provenienti dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tra i candidati nuovi concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci sono anche Vera Gemma, ex protagonista dell'ultima Isola dei famosi e Nathaly Caldonazzo, che in passato ha partecipato a Temptation Island.