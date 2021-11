Si accende la passione nella casa del Grande Fratello Vip 6. I concorrenti della casa più spiata d'Italia, hanno tenuto una festa a tema Halloween, durante la quale si sono lasciati andare e fatti trasportare anche dalla passione. È questo il caso della coppia di "nemiche" composta da Soleil Sorge e Sophie Codegoni, le quali sono arrivate a scambiarsi un bacio che non è passato inosservato.

Notte di Halloween bollente nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, per la serata del 31 ottobre, la produzione del Grande Fratello Vip 6 ha organizzato una vera e propria festa di Halloween in casa, con protagonisti tutti i ragazzi concorrenti di questa edizione.

Tra musica, vino e del buon cibo i vipponi del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono lasciati ad una vera e propria serata goliardica, che per qualcuno di loro ha avuto degli effetti a dir poco inaspettati.

È questo il caso della coppia composta da Soleil Sorge e Sophie Codegoni, da molti considerati le due "nemiche" di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo i vari scontri che hanno avuto nel corso di queste settimane di permanenza in casa.

Sophie e Solei: scatta il bacio saffico nella casa del GF Vip 6

Le due ex protagoniste di Uomini e donne sono arrivate più volte ai ferri corti, accusandosi a vicenda di fingere e trovandosi sul piede di guerra in primis per Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil che nella casa del GF Vip sta corteggiando la giovane Sophie Codegoni.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso della notte di Halloween, quando Soleil e Sophie si sono lasciate andare alla passione, abbandonandosi ad un bacio appassionato durato diversi secondi, che non è passato affatto inosservato.

Il tutto è accaduto sotto gli occhi di Alex Belli che, in quel momento, ha assistito alla scena del bacio tra le due gieffine di questa sesta edizione.

Il video del bacio tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge al GF Vip

La scena c'è da scommettere che diventerà oggetto di discussione anche nel corso della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo lunedì 1° novembre su Canale 5.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Gianmaria e Sophie: mentre l'imprenditore napoletano continua a non arrendersi e vuole conquistare il cuore dell'ex tronista di Uomini e donne, lei ha scelto di "voltare pagina".

In diverse occasioni, infatti, Sophie ha ribadito di voler chiudere con Gianmaria Antinolfi dato che non è il suo tipo e visto che alcuni atteggiamenti avuti dall'ex di Soleil non l'hanno convinta ad andare avanti con questa conoscenza.