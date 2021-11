Tra i protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6 vi è l'attore Davide Silvestri, tornato alla ribalta mediatica dopo un periodo di stop e allontanamento dalla televisione. In queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, Davide ha stretto un buon legame di amicizia con Alex Belli al quale ha confessato che, dopo questa esperienza, sta pensando seriamente di allontanarsi di nuovo dal mondo della televisione e dello spettacolo e di concentrarsi su altro.

La confessione di Davide Silvestri sul post Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Davide Silvestri in queste ultime ore ha avuto modo di confrontarsi su Alex Belli su questa esperienza che sta vivendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip ed ha ammesso che gli sta dando la possibilità di riflettere e ragionare tanto.

In particolar modo Davide sostiene di aver capito che, sebbene recitare gli piaccia tanto, non ne sente l'esigenza e non gli manca tantissimo ritornare al più presto in scena.

"Non è che dico: cavolo quanto mi manca fare l'attore e vorrei tornare a recitare", ha ammesso Davide aggiungendo che non esclude la possibilità di ritirarsi di nuovo dalla tv, proprio come aveva fatto già in passato, quando scelse di prendere le distanze dal mondo dello spettacolo e della recitazione.

'Penso che mi ritirerò dopo il GF Vip', svela Davide

"Penso che mi ritirerò un'altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo", ha svelato Davide parlando con Alex Belli e raccontando anche le sue difficoltà all'interno della casa.

L'attore, infatti, ha ammesso che si sta divertendo molto ma si è reso conto di fare molta fatica a stare al centro delle dinamiche oppure a crearle per mettere in piedi discussioni e confronti, che sono un po' il perno del Reality Show Mediaset condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Immediata la reazione di Alex Belli che, nel momento in cui ha ascoltato lo sfogo del suo amico, lo ha subito esortato a cambiare idea.

Alex Belli prova a far cambiare idea a Davide sul suo ritiro dopo il GF Vip 6

Alex si è complimentato con Davide e lo ha incitato a non lasciare il mondo dello spettacolo e della tv dopo questa esperienza al Grande Fratello Vip.

"Ma cosa ti ritiri, ma dai. Fai un reality e ti ritiri?", ha esclamato Alex Belli che ha provato così a fargli cambiare idea e soprattutto a farlo ragionare sul suo ritiro.

Piuttosto Alex ha evidenziato il fatto che, dopo questo GF Vip, si terrà lontano da altre esperienze con il genere reality show, ma gli ha chiesto di non mollare la presa con la recitazione, definendolo un attore "istrionico" che merita di tornare alla ribalta e al centro dell'attenzione mediatica.