Nella serata di lunedì 1 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta sono stati affrontati molti argomenti, fra i quali quello del bacio di Soleil, ex di Gianmaria Antinolfi, dato ad Alex Belli, durante il party di Halloween. L'account Twitter di Agent Beast, poco prima dell'ultima diretta condotta da Alfonso Signorini, ha pubblicato un retroscena riguardo Gianmaria e Alex, che sarebbero arrivati alle mani, ma la regia avrebbe censurato le immagini.

In una presunta lite, Gianmaria e Alex arrivano alle mani al Grande Fratello Vip

L'account Twitter di Agent Beast fornisce spesso informazioni interessanti su quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, sul profilo social dell'esperto di gossip, nella serata di lunedì 1° novembre è stato pubblicato un messaggio riguardo a due inquilini della casa più spiata d'Italia. Infatti, il Tweet recitava le seguenti parole: ''Censura-gate: stanotte Alex e Gianmaria sono arrivati alle mani e, per evitare la squalifica di entrambi, hanno censurato''.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip non si parla della presunta lite fra Gianmaria e Alex

Durante la puntata del GF Vip 6, andata in onda nella serata di lunedì 1° novembre, non è stato affrontato nessun discorso afferente alla presunta lite, che avrebbe portato i due gieffini a mettersi le mani addosso.

Infatti, Alfonso Signorini non ha fatto nessun cenno di quanto rivelato dall'account Twitter di Agent Beast. Effettivamente, in base a quanto trapelato sui social, la regia avrebbe censurato le immagini dei momenti in cui Gianmaria e Alex si sarebbero messi le mani addosso e ciò spiegherebbe perché l'argomento non sia stato trattato in puntata.

Ultima puntata del Grande Fratello Vip: Gianmaria è in nomination, Alex è salvo

Durante l'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, per Gianmaria Antinolfi e Alex Belli si sono verificati scenari opposti. Infatti, mentre l'ex fidanzato di Soleil Sorge è finito in nomination, il marito di Delia Duran si è salvato e si è garantito ancora il suo posto nella casa più spiata d'Italia.

Nel frattempo, in casa gli animi non si placano e le discussioni sono all'ordine del giorno. In base a quanto trapelato in rete, non è chiaro al momento cosa possa avere scatenato la presunta lite che avrebbe portato Antinolfi e Belli alle mani e non è chiaro se c'entri la gelosia nei confronti di Soleil Sorge o qualche altra motivazione legata all'insofferenza per la convivenza forzata. Non resta pertanto che attendere ulteriori indiscrezioni o dettagli, per scoprire cosa possa essere accaduto fra i due concorrenti del GF Vip.